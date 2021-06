TELUS consacre 1 million de dollars pour aider les PME canadiennes

English French

Les propriétaires de petites entreprises peuvent demander une subvention de 10 000 $ et des publicités locales personnalisées



Nous encourageons tous à soutenir leur petite entreprise locale préférée grâce au mot-clic #AidonsNosPME afin de courir la chance de gagner une carte-cadeau de 500 $

MONTRÉAL, 22 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la deuxième année, TELUS appuie les petites entreprises grâce à son initiative #AidonsNosPME et double son engagement en investissant 1 million de dollars pour promouvoir ces entreprises essentielles en 2021. Les propriétaires de petites entreprises ont fait preuve d’une force et d’une ingéniosité remarquables en s’adaptant et en innovant tout au long de la pandémie. TELUS est très fière de les appuyer dans leur cheminement avec du financement, de la publicité locale et du mentorat.

« Nous sommes toujours inspirés par le courage et la détermination des propriétaires de petites entreprises d’ici, qui ont dû traverser de longues périodes de fermeture et s’adapter aux restrictions pour poursuivre leurs rêves, affirme Navin Arora, vice-président à la direction et président, Solutions d’affaires. Près de 69 % de la main-d’œuvre du secteur privé au pays travaille dans une petite entreprise.1 Il est donc plus important que jamais de nous rallier aux propriétaires d’entreprise et de nous tenir à leurs côtés. Cette année, alors que nous renouvelons notre engagement, nous demandons aux citoyens de nous suivre. Engagez-vous à soutenir votre petite entreprise préférée. Ensemble, nous pouvons récompenser et saluer les propriétaires qui rendent nos communautés si uniques. »

Citoyens et entrepreneurs peuvent participer à #AidonsNosPME :

Demande de subvention : Les propriétaires peuvent demander une subvention de 10 000 $ ainsi que des campagnes de publicité locale personnalisées pour sensibiliser les gens et accroître leurs revenus. Les lauréats seront choisis chaque semaine et présentés à telus.com/aidonsnospme .





Les propriétaires peuvent demander une subvention de 10 000 $ ainsi que des campagnes de publicité locale personnalisées pour sensibiliser les gens et accroître leurs revenus. Les lauréats seront choisis chaque semaine et présentés à . Rallier la communauté : Nous invitons les Canadiens à agir et à s’engager à appuyer leur petite entreprise préférée cette année. Que ce soit en achetant vos fruits et légumes dans un marché fermier, en commandant de son restaurant local préféré ou en magasinant chez un fleuriste familial, ils peuvent témoigner de leur soutien dans les médias sociaux en identifiant l’entreprise de leur choix et en utilisant le mot-clic #AidonsNosPME. En prime : En participant, ils courent la chance de remporter une carte-cadeau de 500 $ échangeable dans l’entreprise qu’ils ont nommée.





Nous invitons les Canadiens à agir et à s’engager à appuyer leur petite entreprise préférée cette année. Que ce soit en achetant vos fruits et légumes dans un marché fermier, en commandant de son restaurant local préféré ou en magasinant chez un fleuriste familial, ils peuvent témoigner de leur soutien dans les médias sociaux en identifiant l’entreprise de leur choix et en utilisant le mot-clic #AidonsNosPME. En prime : En participant, ils courent la chance de remporter une carte-cadeau de 500 $ échangeable dans l’entreprise qu’ils ont nommée. Conseil d’expert : TELUS fait appel à des experts du secteur et lancera une série de ressources en ligne qui guideront les propriétaires de petites entreprises à élaborer des campagnes de marketing numériques efficaces pour sensibiliser les gens et accroître les ventes.





TELUS fait appel à des experts du secteur et lancera une série de ressources en ligne qui guideront les propriétaires de petites entreprises à élaborer des campagnes de marketing numériques efficaces pour sensibiliser les gens et accroître les ventes. Discussion virtuelle sur la santé et le mieux-être : Après un an de restrictions liées à la pandémie, 48 % des propriétaires d’entreprise disent avoir eu des problèmes de santé mentale.2 Pour les aider à se concentrer sur leur mieux-être mental et physique, TELUS tiendra une discussion virtuelle avec des experts pour aborder les différentes façons dont les propriétaires peuvent prendre mieux soin d’eux et de leurs employés.



Depuis longtemps, TELUS soutient les petites entreprises et l’entrepreneuriat grâce à des programmes comme le Fonds pollinisateur, TELUS Capital de risque, TELUS Pitch et Aidons nos PME. Pour en apprendre davantage sur la campagne de cette année et la façon dont vous pouvez vous impliquer, visitez telus.com/aidonsnospme .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter ( @TELUSNews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Relations publiques de TELUS

Stéphanie Dussault

stephanie.dussault@telus.com