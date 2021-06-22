Via Licensing启动MPEG-H 3D音频授权计划

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旧金山, June 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 协作专利授权项目的业界领导者Via Licensing公司今天宣布，MPEG-H 3D音频专利池目前已有八个参与成员。这些初始参与成员包括杜比、ETRI、Fraunhofer、Orange、Royal Philips、Sony Group Corp.、VoiceAge和WILUS。这一新的专利池使创新者和实施者能够以公平合理的条件授权MPEG-H 3D音频标准专利。

“Via的新型MPEG-H 3D音频授权平台通过将创新者和实施者整合在一起从而简化应用这项先进的音频技术，” Via Licensing总裁Joe Siino表示。“这一新的音频专利池利用了Via拥有管理业内最成功的专利池之一的丰富经验，并展示了我们一直以来对开发有利整个社区的授权解决方案的承诺。”

国际标准MPEG-H 3D音频为用户带来更高水平的娱乐体验。创意和内容提供商获得了一套全新的工具，使他们能够打造出创意的沉浸式体验。这也是首次音频可以根据每位用户的不同个人需求而调整。MPEG-H 3D音频的另一个重要突破是其高水准的可访问无障碍特性，这对于为视觉和听觉有障碍的用户提供更好的感官体验至关重要。

MPEG-H 3D音频已被主要广播和流媒体应用标准采用，目前已有数百万台设备可供选择。Via的新授权计划现在为实施者提供了更方便快捷的渠道，从而为其产品提供必要的MPEG-H 3D音频专利。

关于Via Licensing公司

Via Licensing公司是一家全球知识产权解决方案提供商，致力于与世界各地的技术公司、娱乐公司和大学建立合作伙伴关系，共同促进创新发展。Via为音频、无线、广播和汽车等市场中的高度创新公司开发并管理授权项目。Via是杜比实验室的全资子公司，杜比实验室在创新领域拥有50多年的经验。有关Via的更多信息，请访问www.via-corp.com。

联系方式

Via Licensing

Liz Weber

+1 415-645-4124

press@vialicensing.com