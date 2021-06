Urbanimmersive annonce un plan de croissance accéléré et une mise à jour de ses activités

English French

SAINT HUBERT, Québec, 22 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) a annoncé aujourd'hui un plan de croissance accéléré et une mise à jour sur ses activités.

Plan de croissance accéléré

Le 16 juin 2021, le Conseil d'administration de la Société a tenu une séance de travail au cours de laquelle il a examiné et approuvé un plan de croissance qui vise à accélérer les revenus et la rentabilité d'Urbanimmersive. Alors que le nouveau plan se concentrera toujours sur la croissance organique des revenus SaaS pour les visites 3D, les microsites web, les plans de plancher et les abonnements d’UiMeet3D, le plan permettra désormais à la direction d'Urbanimmersive d'acquérir des agences de photographie immobilière bien établies et rentables dans des territoires sélectionnés, à la fois en Amérique du Nord et dans le monde, dans le but d'intégrer les produits SaaS de la Société dans tous leurs services de photographie.

Urbanimmersive est idéalement positionné, en raison de son vaste portefeuille de solutions technologiques, pour être un précurseur avec son plan d’intégration verticale qui entrevoit des synergies potentielles importantes tout en étant immédiatement relutif. La Société lancera ce nouveau plan avec l'acquisition d'un groupe restreint de quatre agences de photographie pour lesquelles deux d'entre elles ont déjà signé une lettre d'intention. Ces premières acquisitions envisagées ont généré des revenus cumulatifs pré-synergies de 2,4M$ sur la base du chiffre d’affaires de leur plus récent exercice financier, dont 1,7M$ pour les deux avec une lettre d'intention signée, et ce, pendant une période historique de très faible inventaire de propriétés à vendre.

Les acquisitions seraient payées à la fois en espèces et en actions. Les fondateurs et/ou propriétaires de ces cibles et la Société seront étroitement liés et bénéficieront tous deux de la poursuite de la croissance de leur entreprise. La Société n'aura pas besoin de lever des fonds pour procéder à ces acquisitions et disposera toujours de liquidités suffisantes après la transaction pour étaler davantage son plan tout en poursuivant sa croissance organique. La clôture de ces acquisitions est prévue au cours des prochaines semaines. Sur la base des résultats des synergies post-acquisitions réalisées, la direction de la Société pourrait décider d'accélérer le nombre d'acquisitions avec un nombre croissant de cibles visées.

L'industrie de la photographie immobilière résidentielle et commerciale est très fragmentée et partagée par des photographes à temps partiel, à temps plein et des agences de photographie représentant 2 milliards de revenus totaux sur la base des estimations faites par la direction. Les entreprises de photographie bien établies opèrent généralement des activités à haut volume et génèrent une marge brute de 40% à 60% au service de ses nombreux clients fidèles. Il faut de nombreuses années pour créer une entreprise de photographie immobilière à haut volume et de nombreux propriétaires qui réussissent à le faire ont des options de vente de leur entreprise très limitées.

Le solide portefeuille technologique d'Urbanimmersive ainsi que ses actions cotées en bourse confèrent un avantage unique aux propriétaires d’entreprises de photographie immobilière qui désirent vendre leur entreprise. La réputation de la marque d’Urbanimmersive et la reconnaissance continue de certaines des plus grandes organisations immobilières et technologiques d'Amérique du Nord fournissent également un modèle parfait pour que les photographes sachent qu'ils vendent à une marque en pleine croissance et réputée sur le marché.

« Ce nouveau plan de croissance nous permet de devenir une entreprise entièrement intégrée verticalement, combinant le meilleur des deux mondes d'une entreprise SaaS et d'une agence de photographie immobilière alimentée par la technologie. Le fait de mettre en place ce plan dès maintenant nous confère l’avantage d’être les premiers et donc permettre de continuer à générer de la croissance des solutions qui constituent l’essence même de ce que nous sommes - une entreprise de technologie. Cette orientation est parfaitement alignée avec nos valeurs consistant à générer une croissance rentable tout en démontrant la réflexion prospective et innovante de notre Conseil d'administration dans le but d’accélérer notre croissance », a déclaré Ghislain Lemire, Président et chef de la direction d'Urbanimmersive.

Mise à jour des activités

Les activités de la Société continuent de progresser alors que nous accueillons de nouveaux clients, étendons notre portée par l’entremise de nouveaux partenariats et générons une croissance des ventes de visites immersives 3D d'environ 30% comparativement à l’an dernier. Étant donné que les ventes de la Société performent bien pendant une période historique de faibles inventaires de propriétés à vendre, la direction estime que la Société pourra tirer profit d'un retour à la normale des conditions économiques.

Certains de ces faits saillants récents sont inclus ci-dessous :

Deuxième demande de brevet pour UiMeet3D

La Société, par l'intermédiaire de son agent de brevets Norton Rose Fulbright, a déposé un deuxième brevet aux États-Unis pour son application UiMeet3D pour des fonctionnalités à venir qui permettront une application de filtre sur le flux audio en direct dans un environnement 3D numérisé contrôlant automatiquement la sortie audio de plusieurs sessions de vidéoconférence basées sur l'emplacement de chacun des flux vidéo dans un environnement 3D numérisé. Ce deuxième brevet s'ajoute à une première demande de brevet américain déposée le 8 mars 2021 concernant un moyen innovant d'afficher plusieurs avatars dans un environnement 3D numérisé.

« Nous sommes très heureux d'avoir déposé une deuxième demande de brevet aux États-Unis concernant UiMeet3D. Compte tenu du caractère unique de nos réunions interactives 3D (UiMeet3D) utilisant des avatars, de sa forte demande jusqu'à présent et de son fort potentiel, nous voulons nous assurer de protéger davantage nos investissements dans les technologies, nos développements de produits et nos propriétés intellectuelles. Nous continuerons également à évaluer si des dépôts de demandes de brevets supplémentaires sont pertinents dans un proche avenir au fur et à mesure que nous progressons dans nos innovations et dans l'amélioration de nos solutions 3D », a déclaré Ghislain Lemire, président et Président-directeur général d'Urbanimmersive.

Maison miniature (‘Dollhouse’) 3D

L'une des fonctionnalités les plus demandées pour une visite immersive 3D est sa capacité de présenter une propriété à vendre en tant que ‘Dollhouse’. A cet effet, la Société est heureuse d'annoncer avoir complété le développement de cette fonctionnalité et commencera bientôt à déployer la vue du ‘Dollhouse’ pour toutes ses visites immersives 3D commandées avec un plan de plancher. Cette amélioration permettra aux visites 3D d'Urbanimmersive de rivaliser avec les fonctionnalités de base des visites immersives 3D des plus grandes marques sur le marché.

Bright MLS®

La Société a récemment signé un protocole d'entente avec le service immobilier de Bright MLS pour intégrer et proposer ses solutions 3D (visites 3D, UiMeet3D) au sein de leur plateforme. Bright MLS est un service de référencement multiple (MLS) de premier plan qui prend en charge plus de 95 000 professionnels de l'immobilier qui, à leur tour, servent plus de 20 millions de propriétaires. En 2020, les clients de Bright MLS ont facilité pour 116,3 milliards $ de transactions immobilières via leur système. L'intégration des visites 3D de la Société dans les systèmes de Bright MLS progresse bien et pourrait conduire à de nouvelles opportunités commerciales pour rejoindre davantage d'organisations MLS. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.brightmls.com .

Première visite 3D d'une chaîne de commerce de détail

Brault & Martineau (TSX : GBT), l'une des plus importantes chaînes de vente au détail de meubles et d'appareils électroniques au Québec, utilise maintenant la visite 3D d'Urbanimmersive pour présenter l'un de ses nouveaux magasins. Les visites 3D réalisées pour ce magasin ont nécessité plus de 1 000 scans, ce qui en fait la plus grande visite 3D jamais réalisée par Urbanimmersive.

Portail de 3D Apartment

Le portail immobilier de 3D Apartment, qui a récemment annoncé une intégration complète avec une marque concurrente de visites 3D, vient de commencer à proposer les visites 3D d'Urbanimmersive dans le but de promouvoir l'utilisation de UiMeet3D. Cela confirme la capacité des visites 3D d'Urbanimmersive à rivaliser avec les plus grandes marques et de gagner des parts de marché.

Progression du secteur industriel

La Société a également progressé sur le marché des visites 3D industrielles. Le service d'enquête des scènes de crime de la Province de Québec a récemment informé Urbanimmersive qu'il allait utiliser la technologie de visites 3D hors ligne pour l'enquête à distance de scènes de crime.

Le service d'incendie de Fredericton a également choisi les visites 3D d'Urbanimmersive pour leurs enquêtes à distance sur les incendies, ayant déjà acheté l’équipement nécessaire auprès de notre division Immersolution et complété avec succès leurs premiers projets.

La technologie de visites immersives 3D de la Société a de plus été sélectionnée par de grands fabricants industriels au Mexique, l'un d'entre eux ayant déjà réalisé avec succès une première visite 3D de leur usine, confirmant ainsi l'avance technologique des visites 3D hors ligne d'Urbanimmersive.

En ce qui concerne les développements commerciaux au Mexique, la Société est heureuse d'annoncer avoir expédié et vendu avec succès ses premiers équipements photo 360.

Renouvellement de prêts à terme

La Société a renouvelé pour 2 années additionnelles son prêt à terme (1,07m$) ainsi que son prêt hypothécaire (894k$) selon les mêmes termes et conditions et venant désormais à échéance en décembre 2023.

Vidéoconférence pour les investisseurs

Urbanimmersive organisera une vidéoconférence pour discuter de ces mises à jour et répondre aux questions à 16h00 (HE) le 22 juin 2021. Pour participer à la vidéoconférence, veuillez utiliser le lien suivant : https://urbanimmersive.zoom.us/j/93887834495.

