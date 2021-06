Mažeikiai Wind Farm tuulikute vundamenditööd

English Estonian

Nordecon AS andis oma 28.05.2021. a börsiteates teada, et Nordecon AS kontserni kuuluv ettevõte NOBE (ärinimi Nordecon Betoon OÜ) ja Nordex Lithuania GmbH sõlmisid lepingu Leetu Mažeikiai linna lähedusse rajatava Mažeikiai Wind Farmi tuulepargi 14 tuuliku vundamentide ehituseks, lepingulise maksumusega ligi 6 miljonit eurot.

Seoses tellija poolsete eeltingimuste mittetäitmisega teatab Nordecon AS, et mainitud lepingut täitmisele ei pöörata.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli 296 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd 675 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.