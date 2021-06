Opus One obtient 6,02 g/t en or sur 2,5 m et met en lumière sa découverte d'or près de Matagami

English French

MONTRÉAL, 22 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One Inc. (OOR: TSXV) («Opus One Gold Corp.» ou la «Société»), une société d'exploration minière qui concentre ses efforts sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de grande qualité, situés à des endroits facilement accessibles par route, est heureuse de présenter de nouveaux résultats de forages qui démontrent l’étendue de sa découverte d'or sur son projet Noyell Gold, situé à 25 km au sud de la ville de Matagami, Abitibi, Québec. Le dernier point marquant du forage hivernal ayant été obtenu dans notre tout dernier trou du programme, NO-21-12, qui a retourné 6,02 g / t Au sur 2,5 m dans la zone 1.



La zone de la découverte est située dans une partie sous-explorée de la zone de déformation Casa-Berardi-Douay-Cameron, qui abrite la mine d'or Casa Berardi (actuellement en production) et la mine d'or Vezza (ancien producteur). La propriété Noyell est située à 10 km à l'est de la mine d'or Vezza, dans un environnement géologique similaire.

Cet hiver, nous avons foré un total de 5 104 mètres, répartis en 12 trous, sur la propriété. Les sondages NO-21-01 à NO-21-08 et NO-21-12 ont été forés à proximité des deux sondages qui ont fourni de bons résultats lors du programme de 2020, avec 50 m d'espacement vers l'est et en dessous de ces derniers. Les trous NO-21-09 à NO-21-11 ont été forés sur des anomalies géophysiques PP, dans la partie est de la propriété. Tous les résultats du programme de forage d’hiver ont maintenant été reçus et sont compilés.

La zone minéralisée principale (Zone 1) est orientée est-ouest et plonge fortement vers le sud (voir les figures à la fin). Jusqu'à présent, elle a été interceptée sur plus de 600 m latéralement et jusqu'à 350 m à partir de la surface. Son épaisseur réelle varie de 0,5 m à 10 m avec une moyenne d'environ 3-4 m. La géométrie de la zone minéralisée est visiblement très simple et sa continuité est excellente. La Zone 1 semble être spatialement liée à une unité étroite de formation de fer oxydée (2-3 m d'épaisseur). La plupart des intersections minéralisées consistent en un stockwork silicifié de quartz et de sulfures (pyrrhotite, pyrite et arsénopyrite). Les meilleures teneurs en or que nous avons obtenues sont associées à des intervalles riches en sulfures. Cette zone pourrait être, au moins en partie, liée au remplacement des oxydes de fer par des sulfures de fer. Dans la plupart des cas, la Zone 1 est située dans une unité de greywacke compétente qui n'est ni morcelée ni cisaillée. Les tableaux ci-dessous montrent tous les résultats obtenus dans les Zones 1 et 2 en 2021. Les derniers résultats des zones 1 et 2 proviennent des trous NO-21-07, 08 et 12 :

TABLEAU 1 - ZONE 1

DDH De À g/t Au Longueur (m) Facteur Métal NO-21-01 237,5 238,1 0,06 0,6 0 NO-21-02 309,3 312 0,46 2,7 1,2 NO-21-03 302,6 303,7 8,07 1,1 8,9 NO-21-04 421 424,5 4,84 3,5 16,9 NO-21-05 421,8 424,5 6,27 2,7 16,4 NO-21-06 404 410,5 4,47 6,5 29,1 NO-21-07 403,5 405,5 2,38 2 4,8 NO-21-08 394,5 395,1 0,72 0,6 0,4 NO-21-12 425,5 428 6,02 2,5 15,2

True width is approximately 80% of core length

TABLEAU 2 - ZONE 2

DDH De À G/T AU Longueur (M) NO-21-01 290,50 291,00 3,18 0,50 NO-21-02 361,30 364,50 1,22 3,20 NO-21-03 348,00 352,00 0,56 4,00 NO-21-04 475,80 477,80 0,57 2,00 NO-21-05 471,00 472,00 1,04 1,00 NO-21-06 461,00 463,00 1,15 2,00 NO-21-07 455,20 455,70 0,80 0,50 NO-21-08 442,00 444,40 0,24 2,40 NO-21-12 476,70 484,10 0,34 7,40

La zone 2 est un corps tabulaire anomal en or, situé à environ 40 m au nord de la zone 1. À ce stade-ci, son intérêt économique est limité.

Ressources Aurifères Opus One a réalisé une compilation complète et une réinterprétation des forages récents et historiques et présente une coupe longitudinale de la zone 1 montrant l'étendue du corps minéralisé qu’on retrouve à Noyell. Tous les intervalles minéralisés passés et récents relatifs à la zone 1 sont présentés ici dans le tableau 3.

TABLEAU 3 – INTERVALLES MINÉRALIZÉES ZONE 1

DDH De À g/t Au Longueur (M) Facteur Métal 88-39 140,4 144,8 5,01 4,4 22,0 88-38 136,8 138,5 3,13 1,7 5,3 94-02 259,22 261,57 3,84 2,35 9 94-14 232,9 235,55 3,28 2,65 8,7 95-17 282,5 287 2,82 4,5 12,6 2007-10 312 315 5,26 3 16 2007-11 247,7 250 4,74 2,3 10,9 2007-12 282,8 286,5 4,25 3,7 15,7 2007-13 286,3 291,5 2,3 5,2 12 2007-14 255,2 260 2,77 4,8 13,3 NO-20-01 374,6 381,1 2,05 6,5 13,3 NO-20-02 294,9 306,1 3,54 11,2 39,6 NO-21-03 302,6 303,7 8,07 1,1 8,9 NO-21-04 421 424,5 4,84 3,5 16,9 NO-21-05 421,8 424,5 6,27 2,7 16,4 NO-21-06 404 410,5 4,47 6,5 29,1 NO-21-07 403,5 405,5 2,38 2 4,8 NO-21-12 425,5 428 6,02 2,5 15,2

Le tableau ci-dessus montre que 18 intervalles minéralisés (d’un facteur métallique supérieur à 4,8) sont recoupés dans la zone 1, y compris 10 trous historiques. La section longitudinale de la zone 1 illustre que, jusqu'à présent, la minéralisation a été tracée de la surface (en dessous de 15-20 m de mort-terrain) jusqu'au niveau 350 m et latéralement (est-ouest) sur environ 600 m. La zone 1 est ouverte en profondeur et à l'ouest. Le trou NO-21-03 indique que la zone pourrait également être ouverte vers l'est. Il est à noter qu’à ce jour, moins de 10 000 m de forage ont été réalisés sur cette zone, et ce, par quatre opérateurs différents. Notre découverte en est encore à un stade d’exploration très préliminaire.

Les trous d'exploration NO-21-09, 10 et 11 ont été forés pour tester des anomalies PP trouvées dans un contexte géologique qui ressemble à l'environnement de la Zone 1. Cependant, aucun de ces trous n'a recoupé le type de minéralisation de la Zone 1. Même si des intervalles riches en sulfures ont été coupés, seuls des résultats faiblement anomaux en or ont été obtenus de ces trous.

Une observation préliminaire sur la genèse de ce gisement aurifère est qu'il semble que la présence d'une formation de fer litée au faciès oxydé (BIF) soit nécessaire pour mobiliser l'or. La présence d'un fort stockwerk de quartz-sulfure sans BIF (comme celui observé dans le sondage NO-21-07) n'est pas suffisante pour attirer et retenir l'or circulant dans le système hydrothermal. Bien que tous les BIF ne soient pas associés à des anomalies aurifères, ils constituent toutefois un bon outil d'exploration pour nos futurs programmes de forage.

Les BIF sont des unités sédimentaires lenticulaires. Ils peuvent disparaître latéralement et verticalement et réapparaître un peu plus loin. C'est ce que l'on observe dans la partie est de la zone 1 où le BIF est absent dans les trous NO-21-07 et 08 et réapparaît dans le trou NO-21-03. Si cela se confirme, ce gisement pourrait comprendre de nombreuses zones.

M. Louis Morin, PDG, déclare : « La Corporation Aurifère Opus One est satisfaite de la conclusion de son programme de forage d’hiver 2021 sur sa propriété Noyell. Nous avons maintenant une meilleure image de notre gisement aurifère qui reste totalement ouvert vers l'ouest et en profondeur (Réf : Figure 3). Nous avons réalisé que notre corps minéralisé comporte une géométrie remarquablement simple. Ceci est particulièrement encourageant car nos trous de forage ont été effectués à faible profondeur et, fréquemment en Abitibi, les gisements d'or économiques ont tendance à être situés plus en profondeur. Le coût de ce programme d'exploration fut parmi l’un des plus bas au Québec ; c’est une réalisation conforme à notre engagement d'utiliser efficacement l'argent de nos investisseurs sur le terrain. »

Pierre O’Dowd, P. géo., agit en tant que personne qualifiée pour la Corporation Aurifère Opus One, selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Louis Morin, Chef de la Direction et Administrateur

T (514) 591-3988

info@OpusOneGold.com

