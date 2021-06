Lyon, le 22 juin 2020

Esker distribue un dividende de 0,50 € par action

au titre de l’exercice 2020, en hausse de 51,5%

Maintien de la prime de fidélité de 10%

"Nous avons à cœur d’associer nos actionnaires à la bonne performance de l’entreprise, avec la distribution d’un dividende pour l’exercice 2020 à 0,50 € par action, soit une augmentation de 51,5% par rapport à 2019. Notre politique de redistribution des résultats vise non seulement à récompenser la fidélité des actionnaires et leur intérêt pour la société Esker mais elle traduit également la confiance du management dans les perspectives d’avenir du Groupe" – Jean-Michel Bérard, Fondateur – Président du Directoire d’Esker et Emmanuel Olivier, Directeur Général d’Esker.

Un dividende de 0,50 € par action

Lors de la dernière Assemblée Générale Mixte annuelle qui s’est tenue le 16 juin 2021, les actionnaires d’Esker ont approuvé la proposition de versement d’un dividende de 0,50 € par action au titre de l’exercice 2020, en augmentation de 51,5% par rapport au dividende de 0,33 € versé au titre de l’exercice 2019.

La date de détachement de coupon a été fixée au 24 juin 2021, avec une « record date » au 25 juin 2021 et sa mise en paiement interviendra le 28 juin 2021. Les actionnaires détenant leurs titres au nominatif ou nominatif administré, depuis 2 ans au moins, se verront attribuer une prime de fidélité de 10% soit un dividende majoré à 0,55 € par action.

Maintien de la profitabilité pour une stratégie de croissance ambitieuse

Au 31 mars 2021, la trésorerie du Groupe s’établit à 48,5 M€. Avec une trésorerie nette de 34,9 M€ (contre 19,6 M€ au 31 mars 2020) et près de 140 000 titres détenus en autocontrôle, Esker dispose de l’autonomie financière nécessaire à la poursuite de sa stratégie axée sur l’accélération de sa croissance organique combinée à des opérations de croissances externes.

Tendances pour 2021

Compte tenu de l’excellente performance du premier trimestre 2021, Esker a relevé sa prévision de croissance organique pour l’ensemble de l’année de 15% à 16% ce qui devrait porter le chiffre d’affaires du Groupe aux alentours de 130 M€ si la parité euro/dollar reste inchangée. À ce niveau de croissance, la profitabilité opérationnelle devrait s’établir entre 12 et 15%.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet en outre d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur son activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 112,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 dont plus des 2/3 à l’international.

Pièce jointe