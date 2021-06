Galapagos kondigt vertrek van Chief Scientific Officer Piet Wigerinck aan later dit jaar

English Dutch

Mechelen, België; 22 juni 2021, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt het vertrek aan van Dr. Piet Wigerinck later dit jaar.



Dr. Wigerinck begon in 2008 als Senior Vice-President Development bij Galapagos en werd in 2012 benoemd tot Chief Scientific Officer (CSO), verantwoordelijk voor het ontdekken van nieuwe targets en de verdere ontwikkeling daarvan in klinische Proof-of-Concept patiëntenstudies. Hij leidde zijn teams door de allereerste klinische studies met gezonde vrijwilligers uitgevoerd door Galapagos, en was verantwoordelijk voor de fase 2 FITZROY en DARWIN klinische programma’s met filgotinib, het eerste commerciële product van Galapagos, Jyseleca®. Onder zijn leiding heeft Galapagos aanvragen ingediend voor meer dan 100 patentfamilies.

Met onmiddellijke ingang vallen zowel alle vroege als late klinische ontwikkelingsactiviteiten onder de verantwoordelijkheid van Chief Medical Officer (CMO) Dr. Walid Abi-Saab. Dr. Wigerinck blijft de komende vijf maanden in dienst bij Galapagos om de voortzetting van de vroege onderzoeksprogramma’s te begeleiden terwijl er naar een opvolger gezocht wordt.

“Wij zijn Piet dankbaar voor zijn sterke wetenschappelijk leiderschap door de jaren heen. De visie van Piet om nieuwe targets te identificeren heeft tot de ontwikkeling van een brede, innovatieve pijplijn van veelbelovende moleculen in meerdere ziektegebieden geleid. Inzake deze pijplijn werd uiteindelijk in 2019 een samenwerking aangegaan in een baanbrekende deal met Gilead. De resultaten met TYK2-remmer GLPG3667 en van de eerste patiëntenstudies met Toledo molecule GLPG3970, die deze zomer worden verwacht, zullen ook deel uitmaken van Piet zijn legacy,” aldus Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.

Galapagos houdt verder alle verwachtingen qua nieuws tijdens het jaar 2021 aan, inclusief het bekendmaken van topline resultaten deze zomer van een fase 1b-studie met TYK2-remmer GLPG3667 in psoriasis, en van drie patiëntenstudies met de verst gevorderde Toledo-kandidaat, SIK2/3 inhibitor GLPG3970, in psoriasis, colitis ulcerosa en reumatoïde artritis.

