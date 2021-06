English Finnish

Lehdistötiedote Honkarakenne Oyj 23.6.2021

Tuuli Petäjä-Sirénin suunnittelema uutuushuvila piirtyi mereltä käsin – arkkitehti ja kilpapurjehtija valmistautuu Tokion olympialaisiin, uusi Tyrsky-malli syntyi harjoituskaudella

Olympiamitalisti ja kilpapurjehtija Tuuli Petäjä-Sirén on viettänyt merellä lukemattomia tunteja. Tästä perspektiivistä syntyi myös arkkitehtina työskentelevän Petäjä-Sirénin uusin malli Tyrsky, kallioon lyövien vaahtopäiden ja kalastajakylien inspiroima vapaa-ajan hirsihuvila. Tyrsky kuuluu Hongan mallistoon.





”Tyrskyn malli on mittakaavaltaan inhimillinen. Jyrkkä harjakatto luo ilmettä runkosyvyydeltään melko kapeaan taloon, perinteisten kalastajakylien tapaan. Koko elämäni merellä liikkuneena katson saaristolaismaisemaa mereltä päin”, Tuuli-Petäjä Sirén kertoo.

Tyrsky on jatkoa arkkitehdin suositulle Tuuli-mallille ja tätä hiukan klassisempi. Yhteistä moderneille huviloille ovat ilmavat yhtenäiset oleskelutilat, luontoon avautuvat suuret ikkunapinnat ja harmoninen ulkoasu.

”Tyrskyssä harjakaton muotoa mukaileva sisäkatto on oleskelutiloissa korkealla ja tekee tilasta luonteikkaan. 1,5-kerroksisen talon päädyssä on parvi, johon saa vierastilaa, lasten valtakunnan tai hyvät puitteet etätyöskentelylle”, arkkitehti kertoo. Tyrskyssä on versiosta riippuen joko kaksi tai kolme makuuhuonetta. Mallista on kaksi eri kokoa, 93 ja 106 neliötä.





Siinä missä Tuuli-mallissa saunan ja asunnon väliin jää katettu välitila, Tyrskyyn Petäjä-Sirén on suunnitellut kulmaterassin katon alle. Kulku terassille on sekä oleskelutiloista että saunasta. ”Meidän olosuhteissamme suojaisa, sisäänvedetty terassi on hyvin toimiva ratkaisu. Terassi sekä väljä ja korkea oleskelutila ja suuret maisemaikkunat takaavat sen, että Tyrskyssä voi nauttia luonnosta kaikkina vuodenaikoina ja jokaisella säällä.”





Suunnittelutyön ohella Tuuli Petäjä-Sirén on valmistautunut heinäkuisiin Tokion olympialaisiin, jotka ovat hänelle jo neljännet. Purjelautailussa ja arkkitehtuurissa yhdistyvät tärkeät luontoarvot: ”Puu on minulle läheinen materiaali. Suomalaisesta hirrestä rakentaminen on kestävää ja ekologista ja siksi minulle luontevaa”, hän sanoo.





Tyrskyn sisarmalli Tuuli voitti Rakentaja.fi-median äänestyksen suosituimpana mökkimallina 2020.

Mökkien kysyntä kiihtyy yhä – rakentaminen murrosvaiheessa

Tyrsky täydentää Honkarakenteen saaristolaismaisemaan sopivien kustannustehokkaiden huviloiden sarjaa. Pääarkkitehti Anne Mäkisen mukaan vapaa-ajan rakentaminen on kiinnostavassa murrosvaiheessa, jossa erottuu kaksi trendiä: ”Osa rakentajista etsii modernia ratkaisua, jossa on kaikki mukavuudet, tilaa hengähtää, isot maisemaikkunat ja luonto vahvasti osana asumista. Osa taas kaipaa lapsuuden kesämökkimaisemiin ja toisenlaiseen luonnonläheisyyteen, jossa kertaustyylit ja mökin perinteikkyys kiinnostavat.”

Lisätiedot:

Kuvia ladattavissa:

https://drive.google.com/drive/folders/1are-x_dIPTxOLKAMpUs76y03WgZd12oC?usp=sharing



Sanna Huovinen, markkinointijohtaja, Honkarakenne Oyj, 040 1978 707, sanna.huovinen@honka.com

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2020 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 52,9 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 30 %. www.honka.fi