Communiqué de presse Capgemini // Capgemini Invent renforce ses services en matière de stratégie, technologie et design afin d’aider les dirigeants à façonner l’avenir de leur entreprise

Capgemini Invent renforce ses services en matière de stratégie, technologie et design afin d’aider les dirigeants à façonner l’avenir de leur entreprise

Avec l’intégration de frog et de Cambridge Consultants, Capgemini Invent se compose désormais d’une équipe mondiale de 10 000 experts en stratégie, en data science, concepteurs de produits et d’expériences, spécialistes des marques et experts en technologie.

Paris, le 23 juin 2021 : Capgemini Invent annonce aujourd’hui, un nouveau chapitre de son évolution avec l’intégration de deux marques de renommée mondiale, frog et Cambridge Consultants, qui ont rejoint le groupe Capgemini dans le cadre de l’acquisition d’Altran.

L’arrivée de ces deux marques renforce Capgemini Invent en matière d’innovation, de design et de transformation.

Cette intégration apporte de nouvelles compétences au sein des trois principales offres de Capgemini Invent : « Customer First », « Intelligent Industry » et « Enterprise Transformation », chacune d’elle étant alimentée par les expertises sectorielles et data d’Invent, dans le but de développer de nouveaux produits et services, propices à assurer la croissance durable des entreprises.

frog offre l’accès à un réseau élargi de plus de 35 studios de design et d’innovation à travers le monde. frog a notamment aidé le projet primé MeMed à définir et à concevoir une plateforme immunologique révolutionnaire pour diagnostiquer automatiquement les réponses immunitaires des patients en 15 minutes seulement. Pour stc, l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunication et de technologie, frog a conçu un nouveau système de langage de conception à l’échelle de l’entreprise (DLS). Ce système a permis de concevoir de nouveaux produits tels qu'une plateforme numérique personnalisée qui permet aux clients de stc de prendre le contrôle de leurs propres services de télécommunications.

Cambridge Consultants renforce la capacité d’innovation de Capgemini par le biais de ses compétences reconnues dans les domaines de la physique, du numérique et de la biologie. Cambridge Consultants a notamment travaillé sur des projets uniques au monde comme celui d’une antenne sans fil développée pour le client Stratospheric Platforms Limited (SPL), afin de fournir une connectivité 5G ultrarapide et abordable à partir d'une flotte d'avions à émission zéro, ou encore en développant une nouvelle génération d’autotests de dépisatage de la COVID-19 pour Ellume .

« Dans cette transition vers une économie à faible émission de carbone, Capgemini sera un acteur clé pour aider les organisations à tirer pleinement parti des possibilités offertes par le numérique et à se réinventer en permanence pour créer une valeur et un impact réels et durables », affirme Cyril Garcia, Directeur général de Capgemini Invent et membre du Comité de Direction générale du groupe Capgemini. « Dernièrement, nous avons vu que les opportunités de transformation les plus prometteuses sont à la croisée des agendas de toutes les directions opérationnelles de l’entreprise. Pour répondre à ces besoins, nous mêlons des expertises en marketing de la relation client en temps réel, et dans les domaines de la transformation des entreprises et de « l’Intelligent Industry ». L’ensemble de nos compétences accrues positionne Capgemini Invent en tant que partenaire numéro un pour aider les entreprises à construire leur modèle de croissance durable. »

À propos de Capgemini Invent

Capgemini Invent est la marque d’innovation digitale, de design et de transformation du groupe Capgemini, qui permet aux dirigeants de façonner l’avenir de leurs entreprises. Etablie dans plus de 36 bureaux et 37 studios de création dans le monde, elle comprend une équipe de plus de 10 000 collaborateurs composée d’experts en stratégie, de data scientists, de concepteurs de produits et d’expériences, d’experts en marques et en technologie qui développent de nouveaux services digitaux, produits, expériences et modèles d’affaire pour une croissance durable.

Capgemini Invent fait partie intégrante de Capgemini, un partenaire incontournable qui aide les entreprises du monde entier à transformer et à gérer leur activité en exploitant la puissance de la technologie. Au quotidien, le Groupe a pour objectif de libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Notre organisation responsable et diversifiée compte 270 000 personnes dans près de 50 pays. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l'ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, des données, de l’intelligence artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie numérique et des plates-formes. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 16 milliards d’euros.

