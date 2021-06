Workday répond à la demande croissante de ses clients grâce à un nombre record de déploiements, et obtient un taux de satisfaction remarquable

Le nombre de déploiements de Workday Financial Management a augmenté de 40 % par rapport à l’année dernière, sous l’effet d’une hausse de la demande en solutions Cloud de gestion financière



Avec un taux de satisfaction de 97 %, Workday est récompensée pour son engagement constant à la réussite de ses clients

PARIS, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines , continue de répondre à la demande croissante de ses clients pour ses solutions Cloud d’entreprise. L’éditeur a enregistré une année record en matière de déploiements, tout en atteignant un taux de satisfaction client exceptionnel de 97 %. La dernière enquête de satisfaction en date a été menée auprès de clients qui utilisent et administrent Workday au quotidien. Ce résultat reflète l’accompagnement constant que Workday offre à ses clients en automatisant leurs processus de gestion financière et RH, de planification et de gestion des dépenses dans un monde en pleine évolution.

Au cours de son exercice fiscal 2021 (du 1er février 2020 au 31 janvier 2021), Workday et ses partenaires internationaux ont mené à bien plus de 1 800 déploiements*, essentiellement à distance, auprès de clients du monde entier tels qu’Alight Solutions, Flinders University, GE, Hong Kong Broadband Network, John Lewis Partnership, Nebraska Medicine et Prisma Health.

Workday a également enregistré une hausse annuelle de 40 % des déploiements de Workday Financial Management chez ses clients, nouveaux comme existants. En effet, la demande en solutions Cloud destinées à la fonction Finance n’a de cesse de progresser. Le vaste portefeuille de produits Workday offre des niveaux de visibilité et de contrôle qui dépassent les limites des ERP traditionnels. Workday Financial Management , Workday Adaptive Planning , Workday Accounting Center , Workday Prism Analytics , et Workday Strategic Sourcing proposent un système complet de planification et d’analyse couvrant différents processus métiers tels que le record-to-report, le report-to-forecast, le contract-to-cash et le source-to-pay.

Priorité à la continuité de service des clients

En mars 2020, Workday est passée à un modèle de déploiement et de formation presque entièrement à distance en réponse aux mesures de confinement imposées à travers le monde suite à la propagation de la pandémie de la COVID-19. Parce que née dans le Cloud, Workday a pu mener cette transition en seulement quelques jours, limitant l’impact sur les mises en production prévues afin d’accompagner ses clients à travers le monde. Ces déploiements effectués dans une variété de secteurs d’activité et de régions ont permis à des entreprises de 500 salariés comme à de grands groupes internationaux de plus de 500 000 employés d’assurer la continuité des services et d’accélérer leurs initiatives de transformation digitale.

Commentaires

“Workday nous a permis de gérer nos processus métiers essentiels, ce qui n’aurait pas été possible avec notre ancien écosystème. Nous avons ainsi pu effectuer une transition fluide vers une mise en production à distance. Nous avons pu gérer notre campagne d’évaluation annuelle et de rémunération dans les temps, et introduire une nouvelle approche de gestion de la performance, tout cela dans Workday”, déclare Paul Davies, head of people operations chez GE.

“Nous savons que des technologies obsolètes et inadaptées sont la principale raison pour laquelle les meilleurs talents quittent les organisations ; et sans ces talents, nous ne pourrions fournir la meilleure qualité de soins,” explique Brian Lancaster, vice president of information technology chez Nebraska Medicine. “C’est la raison pour laquelle Workday a occupé une place essentielle dans notre parcours de transformation, y compris dans le déploiement fluide à distance de cette technologie. Dans le domaine des systèmes d’information santé, les technologies doivent accompagner le personnel et lui permettre de se concentrer sur son rôle : sauver des vies.”

“Dès le début de la pandémie, nous avons décidé de maintenir nos calendriers de déploiement, car nous savions à quel point nos solutions pouvaient aider nos clients à sortir de cette crise,” confie Emily McEvilly, chief customer officer chez Workday. “L’incroyable capacité de notre organisation et de nos partenaires à s’adapter et à effectuer un nombre record de mises en production malgré une année très difficile est la preuve de notre engagement commun pour la réussite de nos clients. Je me sens personnellement inspirée par nos clients, qui ont été des partenaires exceptionnels tout au long de ce parcours, et qui ont su faire preuve d’agilité et de résilience. Nous sommes heureux que les efforts fournis par l’ensemble de nos équipes soient reconnus à travers ce taux de satisfaction de 97 %.”

*Projets uniques déployés avec au moins un produit Workday

