Workday voldoet aan groeiende vraag van klanten met recordaantal implementaties en hoogste klanttevredenheidsscore uit de sector

Versnelling in vraag naar cloudoplossingen voor finance zorgt voor een jaar-op-jaargroei van 40% in implementaties van Workday Financial Management



Nieuwe klanttevredenheidsscore van 97% laat het voortdurende commitment van Workday zien bij de samenwerking voor klantsucces

AMSTERDAM, June 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources, maakt vandaag bekend dat het blijft voldoen aan de groeiende vraag van klanten naar zijn enterprise cloudoplossingen en succesvol heeft kunnen opschalen naar een recordjaar van klantimplementaties met een brancheleidende klanttevredenheidsscore van 97%. Het meest recente tevredenheidsonderzoek werd uitgevoerd bij de persoonlijke klantcontacten – degenen die dagelijks de meeste ervaring hebben met Workday – en geeft een goed beeld van het voortdurende partnerschap dat Workday klanten biedt bij het automatiseren van de enterprise processen op het gebied van finance, planning, human resources (HR) en kostenbeheer in een veranderende wereld.

In het fiscale jaar 2021 (1 februari 2020 - 31 januari 2021) hebben Workday en zijn wereldwijde partners meer dan 1800 implementaties bij klanten gerealiseerd* - waarbij verreweg de meeste virtueel werden gemanaged - voor klanten over de hele wereld, waaronder Alight Solutions, Flinders University, GE, Hong Kong Broadband Network, John Lewis Partnership, Nebraska Medicine en Prisma Health.

Workday kan bovendien een jaar-op-jaargroei van 40% melden van implementaties van Workday Financial Management voor zowel nieuwe als bestaande klanten, nu de snelgroeiende vraag naar cloudoplossingen van Workday voor de afdeling van de chief financial officer (CFO) aanhoudt. Het brede aanbod aan finance-oplossingen van het bedrijf brengt inzichtelijkheid en controle naar nieuwe niveaus, die voorbij de grenzen van traditionele ERP-systemen gaan. Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning, Workday Accounting Center, Workday Prism Analytics en Workday Strategic Sourcing bieden een diepgaande en complete oplossing in enterprise planning en analyse voor vele financiële processen, zoals record-to-report, report-to-forecast, contract-to-cash en source-to-pay.

Prioriteit voor de bedrijfscontinuïteit van klanten

In maart 2020 is Workday wereldwijd overgestapt naar vrijwel uitsluitend virtuele implementaties en trainingen om te voldoen aan de quarantaineregels van de betreffende plaatsen, staten en landen als gevolg van de pandemie. Als oorspronkelijk en volledig cloudplatform kon Workday binnen enkele dagen overstappen op virtuele implementatieprocessen, waardoor de plannen voor live-gang nagenoeg zonder onderbreking door konden gaan en organisaties over de hele wereld geholpen werden. De implementaties bij klanten werden in verschillende sectoren en regio’s gerealiseerd, waardoor middelgrote bedrijven met 500 werknemers tot grote wereldwijde organisaties met meer dan 500.000 werknemers hun bedrijfscontinuïteit zeker konden stellen en hun initiatieven op het gebied van digitale transformatie versnellen.

Reacties op het nieuws

"Workday stelde ons in staat om kritieke bedrijfsprocessen in te zetten, op een manier die echt ondenkbaar was geweest met ons legacy-ecosysteem. Dit maakte daardoor een naadloze overgang naar onze virtuele live-gang mogelijk. Zonder enige hapering konden we onze beoordelings- en salarisplanningscyclus voltooien en een nieuw prestatiemanagementsysteem lanceren - allemaal in Workday", zei Paul Davies, head of people operations bij GE.

"Omslachtige technologie is een van de oorzaken waarom toptalenten bij organisaties vertrekken, dat wisten we. En zonder toptalent kunnen we geen hoogwaardige zorg leveren", aldus Brian Lancaster, vice president of information technology van Nebraska Medicine. "En daarom was Workday zo cruciaal in ons transformatieproces, ook vanwege de naadloze virtuele implementatie van deze technologie. Als het om zorg-ICT gaat, moet technologie medewerkers ondersteunen en voor hen werken, zodat onze supermensen zich kunnen concentreren op datgene waarvoor ze zijn opgeleid: levens redden."

"Aan het begin van de pandemie hebben we ons er volledig op toegelegd om aan onze implementatieschema’s vast te houden, omdat we wisten hoe waardevol Workday kan zijn om klanten te helpen zich door en uit deze crisis te werken", zegt Emily McEvilly, chief customer officer bij Workday. "Het is ongelofelijk hoe onze serviceorganisatie en wereldwijde partners in staat zijn gebleken om mee te bewegen en een recordaantal live-gangen te voltooien in een zeer uitdagend jaar. Dat onderstreept onze collectieve toewijding aan klantsucces. Ik heb persoonlijk veel inspiratie geput uit onze klanten die ongelooflijke partners waren op deze reis en zich steeds zeer flexibel en veerkrachtig toonden. We prijzen ons gelukkig dat de inspanningen van alle Workday-teams die klanten ondersteunen herkend en zo gewaardeerd worden, met een klanttevredenheidsscore van 97% als resultaat."

