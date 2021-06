Terranet ändrar sina företagsnamn

Swedish English

TerraNet AB har ändrats till Terranet Tech AB samt TerraNet Holding AB har ändrats till Terranet AB. Istället för versal skrivs N med liten bokstav.

Namnändringen följer en logik i ändring av bransch- och verksamhetsinriktning. Det markerar därmed också slutpunkten i en strategisk förändringsprocess och bolagets tidigare kommunicerade pivot och ompositionering. Från signalbehandling och optimering av meshnätverk till bildanalys, objektidentifikation och utveckling av sensormjukvara åt fordonsindustrin.

En uppdatering har också gjorts av företagets grafiska profil med en ny uppdaterad logotyp och varumärke för att tydligare kommunicera den nya företagsvisionen i en ny bransch för Terranet.

Idag onsdagen den 23 juni kl.12.00-13.00 CET bjuder Terranet in till en live frågestund tillsammans med bolagets vd Pär-Olof Johannesson via Zoom. Länk till eventet här

Se en tidigare publicerad video om den patenterade teknologin VoxelFlow här.

Om Terranet

Terranet utvecklar en banbrytande mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlowTM för ADAS- och AD industrier. Teknologin blev 2021 utvald till det prestigefyllda eventet Startup Autobahn by Plug and Play. Med sitt huvudkontor i Lund, Sverige samt kontor i Kiev, Ukraina och i Stuttgart, Tyskland. Terranet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT- B.ST). Se mer information på www.terranet.se.

För kontakt:

Michaela Berglund, VP Marketing

michaela.berglund@terranet.se

+46 723 388 288

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är Mangold Fondkommission AB, +46 8-503 015 50, ca@mangold.se