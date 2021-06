Docteur Ordinateur fête son 18e anniversaire

Docteur Ordinateur, le spécialiste de la réparation d'ordinateurs et d'objets connectés, fête cette année son 18eanniversaire et se positionne comme le leader historique sur son marché sur toute la France.

À la tête d’un réseau de plus de 60 agences sur tout le territoire, Docteur Ordinateur est un partenaire de proximité pour ses clients grand public et professionnels. L’enseigne se développe en franchise depuis 2005 et propose des prestations à forte valeur ajoutée qui s'articulent autour de services d'assistance et de gestion du cycle de vie des équipements électroniques qui investissent notre quotidien : Mac et PC, tablettes et objets connectés. L’enseigne bénéficie également d'un agrément qui, dans le cadre de la loi sur les services à la personne, donne droit à réduction d'impôts à hauteur de 50 % sur les prestations réalisées.

Fort de ce positionnement, le réseau Docteur Ordinateur a su évoluer en continu pour s’adapter aux nouveaux usages et attentes des clients. Désormais, le réseau ambitionne de passer une nouvelle étape et de franchir la barre des 80 enseignes d’ici à 3 ans. Dans ce contexte, un nouveau plan stratégique a été défini ainsi qu’un plan d’investissement qui permettra à l’entreprise d’accentuer son avantage concurrentiel et de donner un nouvel élan à son offre qui s’enrichira de nouveaux services. Le réseau prévoit aussi de renforcer ses ressources commerciales et marketing pour développer sa notoriété et développer les ventes de ses adhérents.

Maxime Berreby, fondateur de Docteur Ordinateur « Docteur Ordinateur a su mener une stratégie de développement concrète et maitriser son développement en intégrant des franchisés engagés qui ont réalisé un chiffre d’affaires consolidé de près de 3.5M euros sur le dernier exercice. Nous souhaitons désormais passer à une autre échelle en accueillant de nouveaux adhérents et en proposant une offre de service toujours plus innovante pour accompagner les usages numériques de demain. »