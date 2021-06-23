Liquid Instruments推出Moku:Pro——面向工程师和科学家的高性能软件定义型仪器平台

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澳大利亚堪培拉和圣迭戈, June 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 精密软件定义型仪器行业的创新企业 Liquid Instruments 今天推出Moku:Pro，一个面向工程和研究实验室的高性能平台。



Moku:Pro通过在集成型的软件可升级平台中提供高质量的仪器，加快从传统固定功能测试和测量硬件向灵活的现场可编程门阵列 (FPGA) 方法进行过渡。

“工程和物理研究人员面临不断变化的要求，而变化发生的时间比测试设备的寿命要短得多，”Liquid Instruments首席执行官Daniel Shaddock表示， “Moku:Pro的‘软件支持硬件’架构使其能够随着应用的发展而发展，而这是传统测试设备无法做到的。”

Moku:Pro平台提供九种功能强大的仪器，包括示波器、锁定放大器、 PID控制器、相位计、任意波形发生器、数据记录仪、频谱分析仪、频率响应分析仪和波形发生器，以确保研究人员拥有确定设置和拓展实验所需的仪器。该平台旨在满足从航空航天到半导体等众多领域研究人员的需求。Moku:Pro的工具套装特别适合光子学应用，包括光谱学、显微镜学、计量学、度量计量、引力波探测、主动激光稳定和量子计算。

“量子计算推动了电子学、光学和灵活的实时信号处理的性能极限。我们认为软件定义型仪器是量子计算测试和测量系统的未来，”Quantum Brilliance首席执行官兼联合创始人Andrew Horsley表示。该公司是一家从事室温金刚石技术的全堆栈量子计算公司。“Moku:Pro是一款有着重大功用的实验室工具，也是我们所见过的用途最为广泛的光子学工具之一。”

将仪器带进现代化时代

Moku:Pro将测试和测量带入现代化时代，让工程师和研究人员能够在器械之间动态切换，无需使用多个独立的设备。先进的ADC混合技术确保每个仪器的运行均具备从射频到声频的最佳灵敏度，且不会因为灵活性而影响性能。通过Wi-Fi、以太网和USB-C等实现全面连接，可确保符合行业标准的便捷无忧配置。

软件定义型仪器装置的一个关键优势是，它会随着时间的推移而不断改善。Moku:Pro可以接收无线更新，以提供更好的规格、新的仪器或全新的功能。用户有望在9月份即看到这些优势，届时Liquid Instruments计划发布一项功能，使Moku:Pro能够同时运行多项仪器，并进行仪器的热插拔。在这种多仪器模式下，仪器间可进行组合和连接，以形成精密的信号处理管道。另外，9月还将发布一款基于云的新工具，可让用户直接对Moku:Pro的FPGA进行编程。借助这一功能，用户可以实施独特的信号处理算法并创建自己的定制仪器，这将进一步拉开与传统硬件之间的差距。

Moku:Pro规格

4个模拟输入和输出

混合ADC输入（10位+18位），适用于低噪声、高带宽应用

采样频率为5GSa/s（1通道）、1.25GSa/s（4通道）

9种集成仪器，包括直流-600MHz规格的锁定放大器

120GB固态硬盘，用于高速板载存储

用于Python和MATLAB的API支持

基础配置价格12000美元，完整套件的最高价格为20000美元。



成功历程

Liquid Instruments拥有复杂测量领域的深厚专业知识，其成员来自澳大利亚国立大学、马克斯-普朗克研究所、洛克希德·马丁公司、加州理工学院和美国宇航局喷气推进实验室。Moku:Pro扩展了一系列软件定义型解决方案，包括汇集12种仪器的研究平台Moku:Lab，以及最近的Moku:Go，这是一套面向本科教育的完整且便携的实验室解决方案。

了解有关Moku:Pro的更多信息，请访问：liquidinstruments.com

关于Liquid Instruments

Liquid Instruments是精密软件定义型仪器行业的领先企业，正在彻底改变学生、工程师和科研人员的学习、工作及探索方式。该公司的硬件和软件解决方案产品系列利用现代FPGA的计算能力，为控制实验以及采集和分析数据创建高度可定制的仪器设置。该团队的软件定义型硬件IP使Moku产品能够在现场进行动态重新配置，满足各种不断变化的实验和工艺控制需求。了解更多信息，请访问： https://liquidinstruments.com 。

该项目得到了澳大利亚政府的资助。Liquid Instruments对于澳大利亚联邦政府通过联邦产业创新科学部管理的CRC-P计划提供的资助和支持表示感谢。

媒体联系人

Codeword（Liquid Instruments）

liquidinstruments@codewordagency.com

801-703-4092

本公告随附图片可通过以下网址获取：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37cb06a3-2242-4fe9-b6d2-0243a826051f