Liquid Instruments 推出 Moku:Pro，可為工程師和科學家提供高性能、由軟件定義的儀器平台

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澳洲坎培拉和美國聖地牙哥, June 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Liquid Instruments 作為精確軟件定義儀器創新者，今天宣佈推出用於工程和研究實驗室的高性能平台 Moku:Pro。



Moku:Pro 透過在整合式軟件可升級平台上提供優質的工具，加速從傳統固定功能測試和測量硬件過渡至靈活的現場可編程邏輯門陣列 (FPGA) 。

Liquid Instruments 行政總裁 Daniel Shaddock 表示：「工程和物理學研究員面臨不斷變化的要求，在時間尺度上發生的變化比測試儀器的使用壽命短得多。Moku:Pro 由軟件支援的硬件架構使其可隨著您的應用程式演化而發展，而傳統測試儀器卻無法做到。」

Moku:Pro 具備九個強大的儀器，包括振盪器、鎖定放大器、PID 控制器、檢相儀、隨意波束訊號產生器、資料記錄器、頻譜分析器、頻率響應分析器和波速訊號產生器，以確保研究員有所需的儀器，可快速為設定提供特定及擴展實驗規模。該平台旨在滿足從航空到半導體等不同領域研究員的需求。Moku:Pro 的儀器套件特別適合光子學應用，包括光譜學、顯微鏡、計量學、重力波偵測、主動雷射穩定性和量子運算。

致力室溫鑽石技術的全棧量子運算公司 Quantum Brilliance 行政總裁兼聯合創始人 Andrew Horsley 表示：「量子運算致力推動電子、光學和靈活實時訊號處理的性能限制。我們將由軟件定義的儀器視為量子運算方面的測試和測量系統的未來。Moku:Pro 是實驗室的主力，也是我們見過最多功能的導光器工具之一。」

將儀器帶入現代時代

Moku:Pro 將測試和測量帶到現代，讓工程師和研究員可以在儀器之間進行動態切換，無需多部獨立儀器。先進的 ADC 混合技術可確保每部儀器都可以在射頻至音頻下以最佳靈敏度運行，而不會降低靈活性的性能。透過 Wi-Fi、以太網和 USB-C 的完整連接確保行業標準簡便配置。

由軟件定義儀器的一大優點，是它將隨著時間推進而不斷改良。Moku:Pro 可無線接收更新，以提供更高的規格、新工具或全新功能。當 Liquid Instruments 計劃於 9 月推出讓 Moku:Pro 有能力同時操作多部儀器，並直接將儀器插入和拔出替換時，使用者可預期看到相關優點。在這種多部儀器的模式中，儀器可互相組合及連接，以組成複雜的訊號處理管道。公司也計劃於 9 月發佈一個基於雲端的新工具，可讓使用者直接編程 Moku:Pro 的 FPGA。透過此功能，使用者可以實施獨特的訊號處理算法，並建立自己的自訂工具，以進一步擴大與傳統硬件之間的差距。

Moku:Pro 規格

4 個模擬輸入和輸出

混合 ADC 輸入（10 位元 + 18 位元），以供低雜訊、高頻寬應用

取樣速率為 5 GSa/s（1 通道）、 1.25 GSa/s（4 通道）

9 個整合式儀器，包括一個 DC-600 MHz 的鎖定放大器

120 GB SSD，用於高速板載儲存

Python 和 MATLAB 的 API 支援

基本配置低至 12,000 美元，整個套件費用高達 20,000 美元。



成功往續

Liquid Instruments 技術團隊在複雜的測量方面擁有豐富的專業知識，經驗包括來自澳洲國家大學、Max Planck Institute、Lockheed Martin、Caltech 及美國國家航空暨太空總署 (NASA) 的 Jet Propulsion Laboratory。Moku:Pro 致力擴大由軟件定義解決方案的產品系列，服務對象是提供 12 個工具的研究平台 Moku:Lab 及最近用於學士學位教育的完整及可攜式實驗室解決方案 Moku:Go。

有關 Moku:Pro 的更多資訊，請瀏覽：liquidinstruments.com

關於 Liquid Instruments

Liquid Instruments 是精確軟件定義儀器的領導者，現正徹底改變學生、工程師和科學家學習、工作和發現新知識的方式。他們的硬件和軟件解決方案系列善用現代 FPGA 的運算能力，制定高度定制的儀器以供控制實驗，以及獲得和分析數據。公司團隊在軟件定義硬件方面的知識產權使 Moku 產品在該領域中能夠在實地進行動態重新配置，為各種不斷變化的實驗和程序控制情況提供服務。如欲了解更多詳情，請瀏覽 https://liquidinstruments.com 。

項目獲得澳洲政府資助。Liquid Instruments 欣然確認澳洲聯邦政府透過由澳洲創新產業科研部 (Department of Industry Innovation and Science) 管理的 CRC-P 計劃所提供的資金和支持。

傳媒聯絡

Codeword（代表 Liquid Instruments）

liquidinstruments@codewordagency.com

801-703-4092

此公告隨附的相片可在以下網址查看：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37cb06a3-2242-4fe9-b6d2-0243a826051f