Investir dans la prochaine génération de leaders et d’artisans du changement au Canada : Rogers décerne 263 Bourses d’études Ted Rogers à la promotion de 2021 de l’Ontario

Des étudiants de l’Ontario qui entament des études postsecondaires sont reconnus pour leur leadership et leur bénévolat au sein de leur communauté.



Près des trois quarts des bourses d’études à l’échelle nationale ont été décernées à des jeunes issus de communautés à la recherche d’équité.

Plus de 4,5 millions de dollars en bourses d’études ont été remis à plus de 1 200 jeunes de l’Ontario depuis la création du programme il y a 5 ans.

TORONTO, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Félicitations à la promotion de 2021! Hier soir, à l’occasion d’une cérémonie virtuelle, Rogers Communications a surpris 263 jeunes de l’Ontario en leur remettant une Bourse d’études Ted Rogers pour les appuyer dans leurs études postsecondaires cet automne et pour souligner leur leadership et leur bénévolat au sein de leur communauté. Ces bourses aident de jeunes leaders et artisans du changement à surmonter les obstacles financiers aux études postsecondaires et à réaliser pleinement leur potentiel.

Pour la deuxième année consécutive, la pandémie de COVID-19 a entraîné l’annulation des rites de passage classiques des élèves du secondaire, à savoir les bals de finissants en personne, les voyages de finissants et les cérémonies de remise des diplômes. Cependant, pour les jeunes de l’Ontario, il y a les vaccins, les lettres d’acceptation, les bourses d’études… et les possibilités. Et pour les 263 étudiants méritants de la province qui ont reçu une Bourse d’études Ted Rogers, la célébration virtuelle d’hier soir a été l’occasion de souligner leurs réalisations et d’entrevoir un avenir prometteur.

Des études indiquent que les jeunes issus de ménages à faible revenu, de groupes à la recherche d’équité ou de communautés éloignées sont moins susceptibles de poursuivre des études postsecondaires en raison d’obstacles comme l’abordabilité. Les Bourses d’études Ted Rogers contribuent à réduire ces obstacles à la scolarité en offrant des bourses d’études annuelles renouvelables de 2 500 $ pendant un maximum de 4 ans ou des bourses de 10 000 $ afin de reconnaître les jeunes leaders mis en nomination par nos 18 partenaires communautaires, notamment le YMCA, Toronto Community Housing, Indspire et Pflag. Le programme offre également des bourses d’admission de 2 500 $ aux employés admissibles de Rogers ou à leurs enfants.

La promotion de 2021 représente plus de 67 communautés de l’Ontario, y compris : Ajax, Aurora, Ayr, Barrie, Barry’s Bay, Belmont, Bloomfield, Bolton, Bowmanville, Brampton, Brantford, Brooklin, Burlington, Caledon, Cambridge, Première nation crie de Chapleau, Cobourgh, Concord, Courtice, Etobicoke, Georgetown, Georgina, Golden Lake, Hamilton, Hampton, Kanata Kenora, Killaloe, Kincardine, Kitchener, London, Markham, McKellar, Midland, Milton, Mississauga, Muncey, Nepean, New Liskeard, Newmarket, Première Nation anishinaabe de Niisaachewan, North York, Oakville, Oshawa, Ottawa, Pawitik, Pickering, Renfrew, Rodney, Richmond Hill, Scarborough, St. Thomas, Stittsville, Stoney Creek, Thornhill, Timmins, Toronto, Trenton, Vaughan, Wallaceburg, Waterloo, Whitby, Whitchurch-Stouffville, Woodbridge et Woodstock.

Près des trois quarts des récipiendaires ont déclaré appartenir à des groupes en quête d’équité, comme les communautés noires, autochtones, racisées et LGBTQ2S+ ainsi que les jeunes femmes. Ces boursiers et boursières sont le reflet d’une génération dynamique et diversifiée qui propulsera le Canada vers l’avant grâce à de nouvelles idées et des innovations, en plus de stimuler notre croissance et notre économie.

Ted Rogers croyait qu’investir dans la jeunesse et les études était l’un des moyens les plus efficaces de bâtir un pays plus fort. Depuis le lancement des Bourses d’études Ted Rogers en 2017, Rogers a investi plus de 4,5 millions de dollars pour soutenir près de 1 200 jeunes de l’Ontario qui poursuivent des études postsecondaires, et le programme célèbre maintenant la diplomation de sa première cohorte d’étudiants universitaires et collégiaux. De plus, cette année, nous avons annoncé de nouvelles Bourses d’études OMNI Television à l’intention des étudiants en journalisme ethnique dans une langue tierce, une nouvelle Bourse d’études CityLine à l’intention des femmes issues des communautés noires, autochtones et racisées et le Programme de développement du leadership pour nouveaux diplômés de Rogers, le tout dans le but de créer plus de possibilités pour les jeunes d’ici.

Rogers est fière de contribuer à éliminer les obstacles aux études et d’aider les jeunes Canadiens et Canadiennes à rester connectés tout au long de leur parcours. En plus d’offrir des bourses d’études, nous favorisons l’autonomie des jeunes grâce aux dons communautaires Ted Rogers, qui permettent de déployer des programmes de mentorat et de leadership auprès des jeunes de la 7e à la 12e année, et nous avons fourni des centaines d’appareils et de forfaits aux organismes Grands Frères Grandes Sœurs du Canada et Pflag afin de permettre aux jeunes de garder le contact avec des mentors. De plus, nous sommes le plus important donateur pour les programmes de la Jays Care Foundation, comme Rookie League, qui aide plus de 14 000 jeunes confrontés à des obstacles à acquérir d’importantes habiletés fondamentales, grâce au pouvoir du baseball.

CITATIONS :

« Il y a une foule d’expériences qui peuvent changer le cours de nos vies. L’accès à l’enseignement supérieur est l’une de ces occasions et, pour bon nombre d’entre nous, un élément déterminant pour notre avenir. En réduisant les obstacles et en permettant aux jeunes Canadiens et Canadiennes de réaliser pleinement leur potentiel, Rogers est fière de jouer ne serait-ce qu’un petit rôle dans leur parcours scolaire. Un investissement dans la promotion de 2021 est un investissement dans les possibilités, les idées et les talents exceptionnels des jeunes d’ici. »

- Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers Communications



« Les jeunes de l’Ontario figurent parmi les plus bienveillants et brillants du monde, et la Bourse d’études Ted Rogers rend les études postsecondaires plus accessibles pour 263 jeunes leaders afin de les aider à acquérir les compétences et l’expérience dont ils ont besoin pour bâtir une carrière dans le domaine de leur choix. Ces bourses aideront les étudiants à se préparer pour des carrières réussies qui feront progresser l’Ontario. »

- L’honorable Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités de l’Ontario



« Les récipiendaires de cette bourse ont démontré leur engagement à soutenir leur communauté et à contribuer à sa prospérité, et il est merveilleux de voir que leur engagement est reconnu. Nos jeunes ont fait preuve d’une résilience incroyable au cours de la dernière année. Il est inspirant de savoir que le Canada ira de l’avant et grandira avec de jeunes leaders qui ont une vision pour la communauté, l’inclusion et la diversité. »

- Paul Davidson, président, Universités Canada



« Nous sommes très heureux que Rogers reconnaisse les formidables jeunes leaders du YMCA partout au Canada. Chacun a apporté une contribution importante à sa communauté, particulièrement au cours de la dernière année, et les bourses d’études les aideront à atteindre leur plein potentiel en rendant plus accessibles les études postsecondaires. »

- Medhat Mahdy, président et chef de la direction, YMCA du Grand Toronto



« Nous sommes fiers de nous être associés à Rogers au cours des cinq dernières années pour souligner les réalisations de jeunes leaders partout au pays qui redonnent à leur communauté de façon concrète. Les Bourses d’études Ted Rogers permettent aux jeunes de partout au Canada de réaliser leurs aspirations en matière d’éducation. Ensemble, nous pouvons continuer d’ouvrir la voie au pouvoir et au potentiel des jeunes afin qu’ils puissent se créer un avenir meilleur. »

- W. Matthew Chater, président national et chef de la direction, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada



« Les Bourses d’études Ted Rogers représentent une occasion en or pour les étudiants et les étudiantes de communautés en quête d’équité de réaliser leurs rêves en matière d’éducation. Ces bourses sont un autre exemple des nombreuses façons importantes dont Rogers appuie les jeunes qui sont confrontés à des obstacles systémiques quant à leur éducation. Nous sommes fiers de nous être associés à Rogers dans le cadre de plusieurs initiatives importantes cette année. Rogers a non seulement appuyé les prix Indspire et le programme Bâtir un avenir meilleur : Bourses d’études, bourses d’excellence et primes, elle a également commandité notre programme de mentorat des étudiants autochtones Rivières du succès. Nous avons été à la fois heureux et fiers d’être l’un des organismes caritatifs choisis pour participer à la première année du programme voix unies de Rogers, qui offrait un généreux soutien promotionnel en nature, lequel nous a permis de rejoindre encore plus d’étudiants des Premières Nations, inuits et métis. Nous tenons à féliciter tous les récipiendaires des Bourses d’études Ted Rogers et à souligner l’engagement continu de Rogers envers les changements positifs. »

- Mike DeGagné, président et chef de la direction, Indspire



« La Toronto Community Housing Corporation s’engage à offrir aux jeunes de nos communautés des occasions d’études postsecondaires et de formation professionnelle, et nous remercions Rogers Communications pour son soutien continu dans des Bourses d’études Ted Rogers. Ces bourses aident les étudiants qui ont fait preuve de leadership dans le cadre d’initiatives de renforcement communautaire, de diversité et de lutte contre le racisme pour atteindre leurs objectifs de carrière et d’éducation. »

- Sheila Penny, présidente et chef de la direction par intérim, Toronto Community Housing Corporation



« Depuis les années 1970, les divisions de Pflag en Amérique du Nord ont aidé des membres de la communauté LGBTQ2S et leur famille en leur offrant du soutien par les pairs et d’autres ressources. Cette tradition d’aide a évolué en 2017, lorsque Pflag Canada est devenu un partenaire communautaire du programme de Bourses d’études Ted Rogers. Toute l’équipe de Pflag Canada est fière des quatre récipiendaires de 2021. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs études postsecondaires. »

- Ross Wicks, secrétaire, Pflag



