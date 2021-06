Xebec met en service un système de production d'hydrogène sur site en tant que service (Gas-as-a-Service) pour la première usine de recyclage de lubrifiants en Turquie

English French

- Contribution à l'économie circulaire grâce à la production d'hydrogène sur site pour la première raffinerie d'huiles de base de groupe II en Turquie -

MONTRÉAL, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) («Xebec»), un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui que sa filiale HyGear, a mis en service avec succès un système de production d'hydrogène sur site pour la raffinerie d'huiles lubrifiantes usagées de TAYRAŞ' en Turquie. Environ 560 kg d'hydrogène par jour (205 tonnes par an) seront fournis sous 125 bars par le système entièrement automatisé dans le cadre d'un contrat de service (Gas-as-a-service) de 15 ans. L'installation de TAYRAŞ', la première du genre dans le pays, sera essentielle pour développer l'économie circulaire de la Turquie et réduire les émissions des huiles lubrifiantes de base de groupe II API.

« Il s'agissait d'un projet de grande envergure pour nous et d'un projet unique dans le cadre de nos installations de référence. La ré-raffinerie de TAYRAŞ montre l'importance de garantir un approvisionnement local et de réduire l'empreinte carbone des huiles par le recyclage. Notre hydrogène sur site offre l'option la plus économique et la moins polluante en supprimant les étapes de transport et de liquéfaction de l'approvisionnement centralisé en hydrogène. En outre, nous avons pu démontrer notre expertise en matière de compression en fonctionnant à une impressionnante pression de 125 bars, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce niveau de fonctionnement se prêtera bien à d'autres applications telles que les stations de ravitaillement en hydrogène où cette pression et cette fiabilité sont également nécessaires », a déclaré Marinus van Driel, président de Xebec Europe.

La capacité de l'usine de TAYRAŞ est de 60 000 tonnes d'huile lubrifiante usagée par an, ce qui devrait permettre de produire environ 45 000 tonnes d'huile de base de groupe II (N70, N100, N220). L'hydrogène produit par le système HyGear sera utilisé pour hydro-traiter les huiles usées et éliminer le soufre, le chlore, l'azote, le phosphore, la silice et la saturation des aromatiques à l'aide de catalyseurs spéciaux.

Le consultant industriel Kline & Co. estime qu'environ 50 % des huiles moteur usagées sont re-raffinées en Europe. Ce chiffre tombe entre 10 et 15 % en Amérique du Nord. En Turquie, Petder estime que le taux n'est que de 7 %.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec cinq usines de fabrication, huit centres de services de technologies propres et trois bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com .

