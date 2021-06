Le U.S. Cotton Trust Protocol accueille comme nouveau membre Gildan, un important fabricant mondial de vêtements

English French

MONTRÉAL, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le U.S. Cotton Trust Protocol accueille Gildan et son portefeuille de marques, notamment Gildan®, Alstyle®, American Apparel® et Comfort Colors® parmi ses membres. Gildan est l’un des principaux fabricants mondiaux de vêtements de base de tous les jours et l’un des plus grands consommateurs nationaux de coton américain, qui est la fibre la plus utilisée dans ses produits.



« Chez Gildan, nous avons une vision de Repenser le vêtement®, et nous sommes résolus depuis longtemps à nous assurer que notre chaîne d’approvisionnement est éthique et durable à toutes les étapes de la fabrication, » a déclaré Glenn Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « Notre adhésion au U.S. Cotton Trust Protocol s’inscrit naturellement dans notre engagement envers le développement durable et la transparence. En plus de nous permettre d’accroître la transparence de notre chaîne d’approvisionnement, elle nous donnera un niveau d’assurance supplémentaire que le coton que nous achetons aux États-Unis est cultivé de façon durable et comporte un niveau de risques environnementaux et sociaux faible. »

Le U.S. Cotton Trust Protocol est un programme basé sur la science qui établit de nouvelles normes pour la culture plus durable du coton à l’échelle des fermes. Il fixe des objectifs et des mesures quantifiables et vérifiables en matière de production durable de coton, et favorise l’amélioration continue de six principaux paramètres de développement durable : l’utilisation des terres, le carbone dans les sols, la gestion de l’eau, l’érosion des sols, les émissions de gaz à effet de serre et l’efficacité énergétique. Par l’entremise du Protocol Credit Management System, les membres du programme profitent également d’une transparence complète de leur chaîne d’approvisionnement.

« Gildan a fait ses preuves en s’engageant fermement à adopter des pratiques durables, et nous sommes heureux de l’accueillir en tant que nouveau membre du U.S. Cotton Trust Protocol », a affirmé Gary Adams, président du U.S. Cotton Trust Protocol. « L’entreprise repose sur le principe de la production durable et éthique de vêtements, dont le coton est un composant essentiel. Nous les aiderons à approfondir ce fondement en leur fournissant des assurances, vérifiés par des tierces parties, qu’ils s’approvisionnent en fibres de qualité produites de façon responsable et présentant moins de risques environnementaux et sociaux dans leur chaîne d’approvisionnement, du champ à l’usine. »

Le U.S. Cotton Trust Protocol se conforme aux objectifs de développement durable des Nations Unies et est reconnu par les organisations Textile Exchange et Forum for the Future. De plus, il fait partie de la Sustainable Apparel Coalition et des initiatives Cotton 2025 Sustainable Cotton Challenge, Cotton 2040, et de CottonUP.

À propos du U.S. Cotton Trust Protocol

Face à la surveillance de plus en plus stricte de la chaîne logistique et à l’exigence de plus en plus forte de transparence, le U.S. Cotton Trust Protocol établit une nouvelle norme pour la culture durable du coton. Il met en place des objectifs et des mesures quantifiables et vérifiables pour évaluer la durabilité de la production de coton et stimuler l’amélioration continue des paramètres clés en la matière.



Le Trust Protocol soutient et certifie les progrès dans la culture du coton américain grâce à une collecte de données sophistiquée et à une vérification par des tiers indépendants. En choisissant le coton validé par le Trust Protocol, les marques et les détaillants obtiennent les assurances essentielles dont ils ont besoin attestant que la fibre de coton de leur chaîne logistique est cultivée de façon plus responsable et présente moins de risques environnementaux et sociaux. Ils ont aussi accès au coton américain dont la production responsable a été attestée par Field to Market, mesurée par le Fieldprint Calculator et vérifiée par les certifications syndicales de contrôle.



Le U.S. Cotton Trust Protocol est supervisé par un conseil d’administration multilatéral composé de représentants des marques et des détaillants, de la société civile et d’experts indépendants en matière de développement durable, ainsi que de l’industrie du coton, notamment des cultivateurs, des égreneurs de coton, des commerçants, des grossistes, des coopératives, des usines de filature et des manutentionnaires de graines de coton. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le U.S. Cotton Trust Protocol, visitez le site www.TrustUSCotton.org (en anglais seulement).

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, y compris Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan HammerMC, Prim + PreuxMC, GOLDTOE®, Anvil® par Gildan, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy PlusMC, Peds® et MediPeds® ainsi que sous la marque Under Armour®, grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des bas collants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, et aux entreprises mondiales de marques axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre et d’environnement dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme de Responsabilité authentique® intégré dans sa stratégie d’affaires à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Gildan et sur ses pratiques et ses initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), visitez les sites www.gildancorp.com et www.EngagementAuthentique.com.