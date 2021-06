Midland et SOQUEM débutent un premier programme d’exploration pour le zinc dans le Grenville dans le cadre de l’Alliance stratégique

English French

MONTRÉAL, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir d’annoncer le début d’un important programme d’exploration dans le Grenville sur les propriétés existantes détenues par Midland (50%) et par SOQUEM (50%), dans le cadre de l’Alliance stratégique avec SOQUEM conclue en février 2020.



Midland et SOQUEM contrôlent plusieurs indices et prospects importants de zinc dans les marbres Mésoprotérozoïque du Supergroupe de Grenville de la région de Gatineau. L’intérêt pour le secteur réside dans le fait que ces indices de zinc présentent de nombreuses similitudes avec d’importants gisements de zinc encaissés dans des calcaires métamorphisés du Grenville. Les gisements zincifères les plus prolifiques de ce type sont situés dans le district de Balmat-Edwards aux États-Unis, à quelque 160 kilomètres au sud des propriétés du projet Gatineau-Zinc.

Programme d’exploration 2021

Un important travail de compilation et de ciblage a été complété par SOQUEM au cours de la première année, en préparation pour un programme d’exploration sur le terrain qui débute.

Ce programme consiste principalement en des levés de géochimie de sols et des travaux de prospection afin de couvrir de façon systématique quatre (4) des sept (7) propriétés existantes faisant partie de l’Alliance stratégique et localisées près de la ville de Maniwaki.

Les quatre (4) propriétés qui font partie de cette première phase de travaux sont : Bouchette, Blue Sea, Chute Rouge et Bois Francs. La récolte d’un total approximatif de 2 700 échantillons de sols et 150 échantillons de roche est planifiée au cours des mois de juin à août inclusivement.

De possibles travaux géophysiques et du forage sont présentement à l’étude et pourraient être réalisés plus tard en 2021 ou pour le début de 2022.

Les propriétés existantes

La propriété Bouchette est située à l’est et au sud-est de la municipalité de Messines et 12 km au sud de la municipalité de Maniwaki dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Elle comprend 31 cellules désignées d’une superficie de 1 843,48 ha. La propriété comprend le gîte de Bouchette. Le forage

BO-94-03 datant de 1994 (GM53111) avait retourné 3,3 % Zn sur 9,6 m entre 9,5 et 19,1 m.

La propriété Leitch est située 7 km au nord-est de la municipalité de Gracefield dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Elle comprend 40 cellules désignées d’une superficie de 2 384,84 ha. La propriété comprend le gîte zincifère de Leitch et l’ancienne mine de zinc de Lafontaine. Deux rainures faites par Midland sur l’indice de surface Leitch avaient retourné 24,1 % Zn sur 3,0 m et 32,4 % Zn sur 1,8 m (données inédites). Une autre rainure faite sur l’indice Lafontaine avait retourné 21,0 % Zn sur 2,0 m (données inédites).

La propriété Aumond est située 3 km à l’est de la municipalité d’Aumond dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Elle comprend 37 cellules désignées d’une superficie de 2 191,61 ha. Une rainure historique avait recoupé 6,08 % Zn sur 0,8 m (GM56261).

La propriété Chute-Rouge est située 7 km à l’ouest de la municipalité de Grand-Remous dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Elle comprend 50 cellules désignées d’une superficie de 2 955,45 ha.

La propriété Blue Sea est située 1,5 km au sud-est de la municipalité de Blue Sea dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Elle comprend 3 cellules désignées d’une superficie de 169.53 ha.

La propriété Bois Francs est située 2,5 km au nord de la municipalité de Maniwaki et borde à l’est les municipalités d’Egan-Sud et de Bois Francs toutes localisées dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Elle totalise 71 claims pour une superficie de 4 127,67 ha.

La propriété Zone A est située 1,5 km au sud-est de la municipalité de Blue Sea dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Elle comprend 27 cellules désignées d’une superficie de 1 610,04 ha.

Alliance stratégique dans le Grenville

SOQUEM et Midland mènent conjointement une approche de ciblage dans le but d’identifier et d’évaluer les possibilités de ressources minérales et d’acquérir des droits miniers couvrant les meilleures cibles et ce, pour tous les métaux de base.

Les projets acquis dans le cadre du programme de génération de cibles seront déclarés « Projets désignés » une fois que les droits miniers auront été accordés. Chacun des projets désignés fera l’objet d’un contrat de coentreprise distinct dont les termes seront similaires aux contrats de coentreprise à être signés relativement aux propriétés actives.

Un comité de gestion composé de quatre membres, dont deux ont été nommés par chaque partie, gère les activités du programme de génération de cibles pendant toute la durée de l’entente. Les parties n’ont aucune obligation budgétaire dans le cadre du programme de génération de cibles. Le budget est défini en comité de gestion. La durée du programme de génération de cibles est de 2 ans à moins d’être prolongé par le consentement écrit mutuel des parties.

SOQUEM est le gérant du programme de génération de cibles et des coentreprises formées pour les Projets désignés et Midland pourra attribuer jusqu’à 30% du personnel.

Mise en garde:

Noter que les vraies épaisseurs des intervalles des forages et des rainures historiques ne peuvent être déterminées avec les informations disponibles à ce jour.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec, a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que SOQUEM inc., BHP Canada inc., Mines Agnico Eagle Limitée, O3 Mining, le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Internet de la Société ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.explorationmidland.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d’incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/97ae07c9-f303-4330-a62c-676ddf09628c/fr