Theratechnologies nomme un nouveau membre du conseil

MONTRÉAL, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (Theratechnologies ou la Société, (TSX : TH) (NASDAQ : THTX)), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui la nomination de M. Frank Holler comme nouveau membre de son conseil d’administration.



« La nomination de Frank Holler ajoute une expertise et des capacités importantes pour le Conseil. Frank possède une connaissance et une expérience étendues des marchés des capitaux nord-américains et une feuille de route bien établie dans l’industrie des biotechnologies ayant été impliqué dans la fondation et la croissance de quatre des compagnies biopharmaceutiques canadiennes les plus florissantes, » a indiqué Mme Dawn Svoronos, Présidente du Conseil, Theratechnologies.

“Au nom du conseil d’administration de Theratechnologies, il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue à Frank. Il se joint à un moment crucial dans l’histoire de Theratechnologies alors que la Société poursuit la croissance de ses actifs commerciaux à l’échelle mondiale et qu’elle continue à faire progresser son pipeline prometteur, nommément l’avancement de son conjugué peptide-médicament, TH1902, dans le cadre de l’étude clinique de phase 1 pour le traitement potentiel des tumeurs solides exprimant le récepteur de la sortiline et la progression de son programme de développement de la tésamoréline dans la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) dans la population en général. La vaste expérience de Frank en croissance de valeur pour les actionnaires et ses connaissances approfondies des défis et opportunités dans le secteur de la biotechnologie seront des atouts certains pour le Conseil, » a ajouté Mme Svoronos.

À propos de Frank Holler

Frank A. Holler est présentement président et chef de la direction de Ponderosa Capital Inc. Auparavant, il était président du conseil et chef de la direction de BC Advantage Funds (VCC) Ltée., une société de capital de risque investissant dans les compagnies de technologies émergentes en Colombie-Britannique.

Il a également occupé le poste de président et chef de la direction de Xenon Pharmaceuticals inc. de 1999 à 2003 après avoir été président et chef de la direction d’ID Biomedical Corporation de 1991 à 1998. En plus, il a été un membre fondateur du conseil d’Angiotech Pharmaceuticals.

Avant de travailler en biotechnologie et en santé, M. Holler était vice-président en financement d’entreprises chez Merrill Lynch Canada et Wood Gundy Inc. (maintenant CIBC Marchés mondiaux).

M. Holler détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) et un baccalauréat en économie de l’université de Colombie-Britannique.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés au sujet de la croissance des actifs commerciaux de la Société, du développement de la tésamoréline pour le traitement potentiel du NASH dans la population en général et du développement du TH1902 dans une étude clinique de phase 1 pour le traitement potentiel des tumeurs solides exprimant le récepteur de la sortiline.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et comprennent, sans toutefois s’y limiter, les suivantes : que le développement de la tésamoréline pour le traitement potentiel du NASH dans la population en général et développement du TH1902 génèreront des résultats positifs permettant l’approbation de nos nouveaux produits pour le traitement du NASH et du cancer respectivement et que les ventes de nos produits en VIH augmenteront avec le temps.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Ces risques et incertitudes s’entendent, entre autres, du risque (i) que la pandémie de Covid-19 affectera matériellement notre plan d’affaires et nos activités, (ii) que les ventes de nos produits commerciaux n’augmenteront pas à l’avenir et pourraient même diminuer, (iii) que le recrutement des patients pour l’étude clinique de phase 1 présentement en cours et que l’étude clinique de phase 3 prévue pour le NASH sera plus difficile que prévu causant des délais dans l’achèvement ou une suspension ou un arrêt de l’une ou l’autre, (iv) que des résultats négatifs soient générés par ces études et (v) que EGRIFTA SVMD et/ou TrogarzoMD causent des effets indésirables sévères qui pourraient causer un retrait du marché ou à un avertissement de type « blackbox ».

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 24 février 2020 pour connaître les autres risques liés à la conduite de nos activités et à Theratechnologies. La notice annuelle est disponible sur SEDAR au www.sedar.com sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 25 février 2020 dans les documents déposés de Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

Relations avec les médias:

Denis Boucher Vice-président,

Communications et Affaires corporatives

514-336-7800

communications@theratech.com

Relations avec les investisseurs:

Leah Gibson Directrice principale,

Relations avec les investisseurs

617-356-1009

ir@theratech.com