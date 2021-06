Ændring af direktionen i Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S skal hermed meddele, at administrerende direktør Martin Udbye Madsen har opsagt sin stilling. Martin Udbye Madsen fortsætter i sin stilling, indtil han fratræder senest 31. august 2021.

Martin afløses af Erling Skorstad, der fra den 16. august tager over som chef for Nykredit Portefølje Administration A/S.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Mikkel Svane-Petersen på telefon 44 55 14 83.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Peter Kjærgaard

Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil