Lorsque le fait de rester connecté comptait le plus, Rogers a rendu possible et amélioré la connectivité dans plus de 1 000 communautés au pays, et ce, à un rythme sans précédent dans l’histoire de l’entreprise

Depuis janvier 2020, Rogers a investi dans la connectivité au service Internet haute vitesse et aux réseaux LTE et 5G de plus de 1 000 communautés dans des villes, des villages et des régions rurales et éloignées partout au Canada où des milliers de petites entreprises sont établies.

Afin de soutenir la reprise au Canada après la COVID-19, Rogers améliorera la connectivité dans 750 communautés supplémentaires d’ici la fin de 2021.

Les investissements de Rogers permettront d’offrir d’ici la fin de 2021 un service Internet fiable à plus de 500 000 ménages situés dans des communautés rurales et mal desservies.



TORONTO, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’au cours de la dernière année et demie, alors que les familles et les entreprises au Canada comptaient sur la technologie essentielle pour travailler, apprendre et rester connectées, elle a rendu possible et amélioré la connectivité dans plus de 1 000 communautés, de Kelowna en Colombie-Britannique, à la Première nation Peguis au Manitoba, en passant par Halifax en Nouvelle-Écosse, et ce, à un rythme sans précédent dans son histoire. De plus, l’entreprise accélérera le déploiement de son infrastructure afin d’atteindre 750 communautés supplémentaires d’ici la fin de 2021, contribuant ainsi à la reprise après la pandémie au Canada.

De janvier 2020 à mars 2021, Rogers a investi 2,8 milliards de dollars en immobilisations pour offrir des réseaux et des services très performants qui permettent aux Canadiens de rester connectés à ce qui compte le plus, qu’il s’agisse de garder le contact avec des proches, d’apprendre et de travailler à la maison, d’accéder à des services essentiels, ou encore d’aider leurs entreprises à participer à l’économie numérique.

Les investissements continus de Rogers destinés à l’amélioration de l’efficacité et de la performance de ses réseaux, combinés à une plus grande certitude réglementaire et à un soutien accru pour la concurrence fondée sur les installations, ont permis à l’entreprise d’accélérer la mise en œuvre de plans visant à étendre et à améliorer la connectivité à 750 communautés supplémentaires d’ici la fin de 2021.

Cette mesure s’inscrit dans la foulée de l’annonce faite récemment par l’entreprise de se joindre à Shaw afin d’investir 6,5 milliards de dollars et d’offrir des services de prochaine génération à un plus grand nombre de communautés de l’Ouest canadien, des régions rurales aux villes les plus denses, et ce, plus rapidement que si les deux entreprises travaillaient individuellement. Ensemble, les deux entreprises créeront le réseau national en propriété exclusive le plus solide du Canada, offrant plus de choix et de concurrence aux entreprises et aux consommateurs, tout en tirant pleinement profit des réseaux de prochaine génération pour les Canadiens.

« La pandémie nous a montré l’incidence qu’a une connectivité de classe mondiale sur tous les aspects de nos vies, a déclaré Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers Communications. À mesure que le Canada se rétablit, une plus grande certitude réglementaire et un soutien accru pour les investissements par les fournisseurs disposant d’installations permettront à Rogers de continuer d’offrir une infrastructure essentielle de prochaine génération à toutes les régions du Canada, y compris aux communautés rurales et éloignées. »

Les investissements dans le réseau de Rogers, qui ont dépassé les 60 milliards de dollars au cours des trois dernières décennies, s’inscrivent dans le cadre d’une initiative pluriannuelle visant à offrir des services filaires et sans-fil de prochaine génération aux communautés et aux entreprises partout au pays et à améliorer la connectivité des régions rurales et éloignées mal desservies. Voici les réalisations de Rogers depuis janvier 2020 :

Prestation de la 5G : Lancement du premier réseau 5G au Canada le plus étendu et le plus fiable 1 , qui dessert maintenant plus de 700 communautés et 50 % de la population canadienne sur le seul réseau national du Canada.

, qui dessert maintenant plus de 700 communautés et 50 % de la population canadienne sur le seul réseau national du Canada. Connexion de couloirs de transit et amélioration de la sécurité publique : Amélioration de la sécurité le long des routes et des autoroutes essentielles, y compris un plan de construction de 12 nouvelles tours pour combler les principaux écarts de connectivité le long de l’autoroute 16 (surnommée « route des larmes ») en Colombie-Britannique.

Prestation de la connectivité dans les régions rurales et éloignées, et dans des communautés autochtones : en collaboration avec des partenaires gouvernementaux, Rogers a élargi ses réseaux de fibre optique et sans-fil pour atteindre des communautés mal desservies au Canada.

Amélioration du service Internet haute vitesse : Rogers a élargi et rehaussé son réseau hybride de fibre optique et de câble coaxial pour répondre à l’augmentation de près de 60 % du trafic sur le réseau pendant la pandémie.

Partenaires communautaires connectés : Afin d’aider les Canadiens vulnérables, nous avons fourni des milliers de forfaits et de téléphones par l’entremise de partenariats avec Hébergement femmes Canada, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada et Pflag.



1 Rogers s’est classée au premier rang dans le cadre de l’audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles dans les grandes villes canadiennes réalisé au Tr4 de 2020. Consultez www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais). La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.