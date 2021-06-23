Wi-Fi Alliance®简化测试并扩展Wi-Fi CERTIFIED™路径

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德克萨斯州奥斯汀, June 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi Alliance®正在引入 QuickTrack 作为新的认证路径，为获得 Wi-Fi CERTIFIED™ 产品认证提供一个更简单、成本更低的选项。QuickTrack可让Wi-Fi Alliance会员构建基于“合格解决方案”（Qualified Solutions）的产品——即模块、芯片组和经过必备条件测试的其他解决方案。通过使用QuickTrack路径， 最终产品开发人员可以通过测试旨在满足行业商定的Wi-Fi CERTIFIED要求的以及基于可靠的合格解决方案的新型创新Wi-Fi产品来实现 Wi-Fi ® 认证 。



QuickTrack可帮助Wi-Fi产品供应商更快地将优质设备推向市场。新的QuickTrack认证路径可降低测试成本，缩短完成Wi-Fi认证测试所需时间。Quick Track借助已完成Wi-Fi功能测试的合格解决方案，在已完成核心Wi-Fi组件测试的基础上进行构建。QuickTrack还可提供便利性，即在会员自己的测试地点或 授权测试实验室（ATL） 进行测试。

“Wi-Fi CERTIFIED可为各公司提供定制测试选项来提供最高质量的Wi-Fi，无论是认证企业级接入点还是最新的物联网工具，”Wi-Fi Alliance营销副总裁Kevin Robinson表示。“Wi-Fi Alliance很高兴能提供QuickTrack，让解决方案提供商能够快速启动最终产品认证流程，并帮助最终产品开发人员将行业标准测试集成到其持续的质量计划中，以确保产品在整个生命周期内满足Wi-Fi CERTIFIED的要求，从而为客户带来巨大价值。”

为满足超过800家会员公司的各种需求，Wi-Fi Alliance现在提供三种途径进行Wi-Fi产品认证。这些路径适应多种产品开发方法——从创建最初组件的产品设计到由另一家实体设计和制造的品牌产品。Wi-Fi Alliance会员将通过支持测试方法和测试地点可变选项的工具，找到正确测试和认证路径来满足其需求。Wi-Fi CERTIFIED路径包括：

多家会员公司可提供首批合格解决方案，并拥有可通过QuickTrack来创建和认证其他产品的基础服务，他们包括：ASR Microelectronics Co., Ltd、Intel®、Microchip和Qualcomm Technologies。使用新的QuickTrack方法进行认证的首批产品包括：美的物联网应用（来自美的集团），该产品将用作认证中国数百万台安全、可互操作物联网和智能家电的认证源，以及PIC32MZ-W1 Wi-Fi® SoC和Module Family（来自Microchip）。SRTC是支持会员QuickTrack认证的第一家授权测试实验室。

目前可提供的合格解决方案包括：

ASR Wi-Fi ComBo Module

ASR Wi-Fi Module

Intel® Wi-Fi 6E AX210

Microchip PIC32MZ-W1 Wi-Fi® SoC和Module Family

用于移动和计算的Qualcomm Technologies 2x2 Wi-Fi 6E SoC



行业支持QuickTrack

为支持连接数千台设备的大型场馆运营，下一代Wi-Fi设备需要满足高质量标准。QuickTrack认证标志着一个重要的质量保证步骤，可支持Wi-Fi部署在苛刻的环境。在Boingo，我们看到越来越多的Wi-Fi 6E设备进入市场，我们赞赏行业努力建立受人尊敬的质量标准，助力为企业带来一流的连接。”——Boingo Wireless



首席技术官Derek Peterson博士 “我们祝贺Wi-Fi Alliance启动了新的QuickTrack认证路径。这种新方法将对Wi-Fi行业的未来产生积极影响，因为它有助于企业更容易、更实惠地获得产品的Wi-Fi认证。我们很高兴积极参与QuickTrack的开发，我们的Intel®Wi-Fi 6E AX210产品将成为QuickTrack的首批合格解决方案之一。”——Carlos Cordeiro，英特尔公司客户计算事业部无线首席技术官

“我们很高兴美的集团的物联网应用产品是第一个通过新的QuickTrack的认证产品，这可显著降低获得Wi-Fi CERTIFIED的时间和成本。我们相信，当越来越多的产品获得认证并符合Wi-Fi标准时，该行业将从这种新的、简单和快速流程中受益。”——Joshua Xiang，美的集团物联网首席技术官兼副总裁

“新的QuickTrack认证路径是一个真正的里程碑。通过这种简化流程，Wi-Fi Alliance可让中小型Wi-Fi制造商以可管理的方式快速认证其产品。未来，消费者将能够从市场上更多种类的认证产品中进行选择，更轻松地比较产品功能。”——Jan Buis，LANCOM Systems业务发展副总裁

“Microchip很高兴能够在推出Wi-Fi Alliance新的QuickTrack计划中处于领先地位。此款简化流程使我们的客户能够快速轻松地认证他们的应用程序。通过与QuickTrack的早期合作，Microchip能以开箱即用的方式访问我们最新一代Wi-Fi芯片上最新的先进Wi-Fi Alliance认证计划。”——Steve Caldwell，Microchip无线解决方案事业部副总裁。

“QuickTrack可提供高效认证程序和工具，缩短部分Wi-Fi产品的测试时间和认证周期。通过使用QuickTrack，实验室可以采用更灵活的认证策略，快速获得Wi-Fi Alliance的Wi-Fi认证。”——PengZhen，中国无线电监测中心 (SRTC) 国际认证部 (ICD) 主任

有关Wi-Fi CERTIFIED的更多信息，请访问： https://www.wi-fi.org/certification

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Wi-Fi Alliance ® 是能为您带来Wi-Fi®的全球公司网络。我们的合作论坛成员来自整个Wi-Fi生态系统并汇聚一堂，共同的愿景是将所有人和所有事物连接起来，同时提供最佳的用户体验。自2000年以来，Wi-Fi Alliance 已完成超过6.5万项Wi-Fi认证 。Wi-Fi CERTIFIED™认证标志着经过验证的互操作性、向后兼容性和最高行业标准安全保护的产品。如今，Wi-Fi在不断扩展的各种应用中占据了互联网流量的一半以上。Wi-Fi Alliance将继续推动每天有数十亿人依赖的Wi-Fi的采用和发展。

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