Wi-Fi Alliance® 簡化測試並擴展 Wi-Fi CERTIFIED™ 路徑

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國德州奧斯汀, June 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi Alliance® 即將推出 QuickTrack 作為新的認證途徑，可提供更簡單、更低成本的選擇，以獲得 Wi-Fi CERTIFIED™ 產品認證。QuickTrack 容許 Wi-Fi Alliance 成員基於合格解決方案（模塊、晶片組和其他已進行預先測試的解決方案）構建產品。透過使用 QuickTrack 路徑，最終產品開發人員可透過測試可信賴的合格解決方案新型創新 Wi-Fi 產品，以獲得 Wi-Fi ® 認證 ，而這些解決方案旨在滿足行業認可的 Wi-Fi CERTIFIED 要求。



QuickTrack 容許 Wi-Fi 產品供應商更快將優質裝置引入市場。全新的 QuickTrack 認證路徑可降低測試成本，並縮短完成 Wi-Fi 認證測試所需的時間。透過依賴已完成 Wi-Fi 功能測試的合格解決方案，QuickTrack 建基於已經完成的核心 Wi-Fi 組件測試。QuickTrack 亦讓會員在自己的測試網站或在一個 授權測試實驗室 (ATL) 進行便捷的測試。

Wi-Fi Alliance 市場副總裁 Kevin Robinson 說：「Wi-Fi CERTIFIED 為公司提供定制的測試選項，以提供最高品質的 Wi-Fi，適用於企業級存取點或最新的物聯網工具。」 Wi-Fi Alliance 就現在可提供 QuickTrack 感到興奮，讓解決方案供應商能夠透過啟動最終產品認證流程，並授權最終產品開發人員將行業標準測試整合到其持續品質計劃中，以確保產品在整個生命週期內符合 Wi-Fi CERTIFIED 的要求，從而為客戶提供巨大價值。」

Wi-Fi Alliance 現在提供三種路徑認證 Wi-Fi 產品，以滿足 800 多家公司多元化的需求。這些路徑可遷就多種產品開發方法：包括建立由原始組件構建的產品設計，並為由另一個實體設計和製造的產品塑造品牌。Wi-Fi Alliance 成員將能找到合適的測試和認證途徑以滿足其需求，並可運用支援測試方法和測試位置選項變化的各項工具。Wi-Fi CERTIFIED 的各個路徑包括：

QuickTrack（最新選項）： 為基於供應商解決方案的產品定制，而這些解決方案已完成核心 Wi-Fi 功能測試，以成為合格解決方案的一部分。 QuickTrack 容許就 Wi-Fi 組件和功能進行針對性修改。測試將在會員的測試網站或 ATL 完成。

為基於供應商解決方案的產品定制，而這些解決方案已完成核心 Wi-Fi 功能測試，以成為合格解決方案的一部分。 容許就 Wi-Fi 組件和功能進行針對性修改。測試將在會員的測試網站或 ATL 完成。 FlexTrack： 專為全新設計的高度差異化產品定制。FlexTrack 在產品設計方面提供高度靈活性，包括 Wi-Fi 功能自訂和優化。測試會在 ATL 完成。

專為全新設計的高度差異化產品定制。FlexTrack 在產品設計方面提供高度靈活性，包括 Wi-Fi 功能自訂和優化。測試會在 ATL 完成。 衍生產品：針對多個產品使用相同 Wi-Fi 設計的產品組合定制，例如具備相同 Wi-Fi 模組的多個電視型號，或由一個供應商設計的電器，以便使用其他供應商品牌分銷。會員無需完成測試便可申請衍生產品認證。



提供第一個符合資格解決方案，以作為透過 QuickTrack 建立及認證其他產品基礎的會員公司包括：ASR Microelectronics Co., Ltd、Intel®、Microchip 及 Qualcomm Technologies。使用全新 QuickTrack 方法通過認證的第一批產品包括：美的物聯網應用程式（由美的集團提供），將用作認證中國數百萬個安全、可兼容操作的物聯網和智能電器，以及 PIC32MZ-W1 Wi-Fi® SoC 和模組系列（兩者均來自 Microchip）。SRTC 是第一個獲得授權為會員提供支援 QuickTrack 認證的測試實驗室。

供應的合格解決方案包括：

ASR Wi-Fi 組合模組

ASR Wi-Fi 模組

Intel® Wi-Fi 6E AX210

Microchip PIC32MZ-W1 Wi-Fi® SoC 和模組系列

Qualcomm Technologies 2x2 Wi-Fi 6E SoC 用於流動和運算



QuickTrack 的行業支援

Boingo Wireless 科技總監 Derek Peterson 博士說：「為支援連接數千部裝置的大型場地營運，下一代 Wi-Fi 設備需要符合優質標準。QuickTrack 認證標誌著重要的品質保證步驟，在惡劣環境下支援 Wi-Fi 部署。在 Boingo，我們看到越來越多的 Wi-Fi 6E 設備即將上市，而我們讚揚業界努力建立備受尊敬的品質標準，以為企業帶來一流的連接。」Intel Corporation



客戶運算集團無線科技總監 Carlos Cordeiro 說：「我們在此祝賀 Wi-Fi Alliance 推出新的 QuickTrack 認證路徑。這種新方針將透過協助公司為其產品獲得 Wi-Fi 認證，從而為 Wi-Fi 行業的未來帶來正面影響。我們很高興能積極參與 QuickTrack 的開發，而我們的 Intel® Wi-Fi 6E AX210 產品將成為 QuickTrack 的首個合格解決方案之一。」

美的集團科技總監及物聯網副總裁 Joshua Xiang 說：「我們很高興美的集團的物聯網應用程式是繼全新 QuickTrack 認證路徑後第一個獲得認證的產品，可顯著減低獲得 Wi-Fi CERTIFIED 的時間和成本。我們相信，隨著越來越多的產品獲得認證並符合 Wi-Fi 標準，此行業將受益於這個新出、簡單而快速的流程。」

LANCOM Systems 業務發展副總裁 Jan Buis 說：「全新 QuickTrack 認證路徑是真正的里程碑。透過這個簡化的過程，Wi-Fi Alliance 讓中小型 Wi-Fi 製造商能夠快速並以可以管理的工作量來為其產品進行認證。未來，消費者將可以更輕鬆從市場上的各種認證產品中作出選擇及比較產品功能。」

Microchip 無線解決方案業務部副總裁 Steve Caldwell 表示：「Microchip 很高興在 Wi-Fi Alliance 的全新 QuickTrack 計劃推出中佔據領先地位。簡化後的流程可讓我們的客戶能夠快速輕鬆認證其應用程式。透過在早期與 QuickTrack 合作，Microchip 能夠在我們最新一代的 Wi-Fi 矽片上對最新、先進的 Wi-Fi Alliance 認證計劃提供開箱即用功能。」

國家無線電監測中心檢測中心 (SRTC) 國際認證部主任彭振說：「QuickTrack 提供有效的認證程序和工具，並可縮短部分 Wi-Fi 產品的測試時間和認證週期。實驗室在使用 QuickTrack 後可以採納更多靈活的認證策略，以快速獲得 Wi-Fi Alliance 的 Wi-Fi 認證。」

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