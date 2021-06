La Société de l’arthrite demande la création d’un groupe de travail pancanadien afin de s’attaquer aux délais d’attente pour les arthroplasties

English French

TORONTO, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le trop grand nombre de Canadiens confrontés aux délais d’attente pour des arthroplasties pousse la Société de l’arthrite à demander une action immédiate pour s’attaquer à la crise grandissante.



« L’attente est terrible. C’est très déprimant. Certains jours, la douleur est telle dans mon genou que je n’arrive pas à me tenir debout. » affirme Holly Klein, professeure à la retraite de Montréal. « Ma qualité de vie en prend un coup. Quand on vit avec une douleur qui est si débilitante que vous ne profitez plus de la vie, on se dit que les gens devraient prendre la maladie au sérieux. »

Cela fait 18 mois que Mme Klein attend pour une arthroplastie du genou avec son chirurgien actuel, mais cela fait plus de 17 ans qu’elle vit avec une douleur au genou.

Les longs délais d’attente pour les arthroplasties étaient communs avant que la COVID-19 ne torpille le système de santé et que la pandémie n’aggrave la crise. Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, au cours des six premiers mois de la pandémie, seulement la moitié des patients ont été opérés dans les délais recommandés, comparativement à environ un tiers pendant la même période, l’année précédente.

« Nous devons innover et faire des changements audacieux parce que le statu quo ne fonctionne pas », affirme Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l’arthrite. « Nous demandons l’aide de tout le monde — les experts en matière de politiques, les cliniciens et les gouvernements — pour collaborer et améliorer les choses pour les patients par le biais de la création d’un groupe de travail pancanadien sur les délais d’attente. »

Cette demande pour la création d’un groupe de travail est au cœur de Délais d’attente : Combler l’arriéré critique en matière d’arthroplasties de la hanche et du genou, publié aujourd’hui. Délais d’attente tire parti de l’expérience collective d’une équipe d’experts de partout au pays, réunis par la Société de l’arthrite. Ils ont proposé des solutions pour s’attaquer aux longs délais d’attente, notamment :

S’assurer que les modèles de soins novateurs sont reproduits et partagés à grande échelle afin qu’un plus grand nombre de Canadiens profitent de leurs avantages.

Normaliser la collecte de données sur les patients et leur publication dans l’ensemble du pays afin de faciliter l’établissement de normes et de critères de référence nationaux.

Tirer parti de la technologie numérique afin de réduire les délais d’attente, optimiser les ressources de santé limitées et améliorer la coordination des soins.

Élargir l’accès aux programmes communautaires de gestion de la santé articulaire afin qu’un plus grand nombre de patients aient accès à des programmes éprouvés pour gérer efficacement la douleur avant l’opération et améliorer les résultats après l’opération.

S’assurer que les économies provenant des efficacités en chirurgie sont réinvesties dans l’amélioration des soins aux patients.



« L’époque des pansements et des solutions temporaires est révolue », dit le Dr Bob Bell, membre du groupe de travail de la Société de l’arthrite. « C’est le temps de faire les choses différemment et d’apporter de réels changements. Nous devons nous attaquer à l’arriéré afin de réduire les délais d’attente pour les patients. »

Tandis que l’arriéré en matière d’interventions chirurgicales gonfle, la demande est aussi en forte hausse. Au cours des dernières années, les arthroplasties de la hanche et du genou ont augmenté de 20 %. Pendant ce temps, le nombre de personnes vivant avec l’arthrite — la maladie derrière la grande majorité de ces procédures — devrait augmenter de 50 % d’ici 2040.

À propos de la Société de l’arthrite

La Société de l’arthrite est un organisme de bienfaisance national canadien qui œuvre pour un monde où les gens sont libérés des effets dévastateurs de l’arthrite. Cette passion qui a inspiré nos fondateurs en 1948 demeure aujourd’hui le moteur qui nous permet d’avancer. Grâce à la confiance et au soutien de nos donateurs et commanditaires, la Société de l’arthrite est le plus important bailleur de fonds canadien de la recherche de pointe sur l’arthrite du secteur caritatif. Elle est également un chef de file dans la défense proactive de la cause et le développement de sources d’information et de soutien novatrices qui amélioreront la santé des personnes atteintes d’arthrite. La Société de l’arthrite est agréée par le Programme de normes d’Imagine Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez arthrite.ca.

Pour de plus amples renseignements ou pour fixer une entrevue :

Diane De Bonville

directrice du communications

Société de l’arthrite

514-601-7697

ddebonville@arthrite.ca