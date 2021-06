Des routes sécuritaires pour la St-Jean-Baptiste si vous planifiez un retour sobre et sécuritaire après les célébrations

English French

MIRABEL, Québec, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec l’arrivée de la fête de la Saint-Jean-Baptiste et la levée de certaines restrictions en lien avec la pandémie dans plusieurs régions, MADD Canada demande à chacun de planifier à l’avance un retour sobre et sécuritaire après les célébrations.



« Alors que la situation revient graduellement à la normale et que les gens planifient comment ils célèbreront la Saint-Jean-Baptiste, nous tenons à rappeler à tous que la conduite avec capacités affaiblies n’en vaut jamais le risque, a déclaré Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Nous pouvons célébrer tout en nous assurant que chacun soit en sécurité. Prenez l’engagement de ne jamais conduire avec les capacités affaiblies. »

MADD Canada exhortent tous les citoyens à laisser la voiture à la maison s’ils ont l’intention de consommer, que ce soit de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues. Il suffit de commander un raccompagnement par Uber ou par taxi, d’utiliser le transport collectif ou de choisir à l’avance un conducteur désigné qui demeurera sobre durant la sortie.

Vous souhaitez vous amuser mais prévoir un moyen sûr, sécuritaire et sobre de rentrer après votre sortie et ce, en cliquant sur un simple bouton? Consulter la page d’Uber, l’application de transport désignée de MADD Canada au https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour plus d’information.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



