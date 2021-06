Une alternative écologique aux plastiques, fabriquée au Québec

English French

QUÉBEC, Québec, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’entreprise québécoise BOSK Bioproduits lance aujourd’hui la production de REGENTM, un bioplastique compostable, fait entièrement d’ingrédients biosourcés et non-toxiques. En plus de ses propriétés écoresponsables, le bioplastique conçu par BOSK offert sous forme granulée aux manufacturiers de produits en plastique, peut servir à fabriquer pratiquement n’importe quel article tel que des bouchons, des pots pour produits cosmétiques, des filaments à impression 3D, ou de la vaisselle pour enfant. Basé sur le modèle d’économie circulaire, REGENTM permet de réduire les déchets de plastique pétrochimique, et ce, en complémentarité avec le recyclage.



« Avec REGENTM, BOSK apporte une solution concrète à l’industrie manufacturière qui se trouve à la croisée des chemins suivant l’ajout récent des produits manufacturés en plastique à la liste des substances toxiques de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. REGENTM est une matière biosourcée, qui ne contient pas d’additif chimiques toxiques ni de pétrole. Elle peut se substituer aux matières plastiques pétrochimiques pour réduire leur accumulation à la source et elle est une solution complémentaire au recyclage des plastiques existants », estime Laurence Boudreault, directrice générale de BOSK Bioproduits.

En plus de contribuer à réduire les déchets de plastique avec REGENTM, BOSK a aussi développé une technologie unique au monde qui permet de transformer des sous-produits inexploités de l’industrie papetière en PHA (polyhydroxyalcanoates), l’ingrédient-clé qui compose REGENTM.

Positionner le Québec comme un producteur mondial de bioplastique en phase avec le développement durable

Cette première ligne de production est une phase-clé du développement de l’entreprise de Québec. La prochaine étape pour l’entreprise consistera à faire croître en parallèle la capacité de production de PHA et de REGENTM de façon à répondre à la demande dans un marché qui prévoit une forte croissance de 8 % par année selon le Nova Institute.

« La ligne de production va nous permettre de faire croitre notre clientèle. Ce premier jalon sera suivi d’une hausse graduelle de notre capacité de production pour atteindre 20 000 tonnes de bioplastique REGENTM d’ici 3 à 5 ans. Nous visons construire des usines de bioplastique directement sur des sites papetiers au Québec, au Canada et au-delà de nos frontières », indique Paul Boudreault, président de BOSK Bioproduits.

Rassembler plusieurs joueurs-clés autour d’un même objectif

Rappelons que BOSK peut aujourd’hui offrir ses bioplastiques compostables grâce au soutien financier de Ressources naturelles Canada, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), qui a fait l’objet d’une annonce le 9 avril dernier et qui totalise 2 M$. C’est aussi avec l’appui obtenu auprès de la BDC et la BMO que BOSK a été en mesure de compléter le financement de son projet.

Citations

« Bosk Bioproduits a de grandes ambitions et votre gouvernement se fait un devoir de l’accompagner dans son désir de contribuer à mettre en place un modèle de développement innovant et écoresponsable. Nous avons une vision claire quant à l’innovation et au verdissement de notre économie grâce à nos ressources locales et renouvelables, et leurs produits répondent à cette volonté. Je félicite toute l’équipe pour son audace et sa grande détermination. »

– Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le projet de Bosk Bioproduits témoigne de tout le potentiel des sous-produits du bois pour la fabrication de bioproduits innovants! Grâce à des initiatives de la sorte, il est permis de penser qu’un jour, pas si lointain, il sera possible de remplacer les polymères conventionnels non biodégradables dans la fabrication d’objets en plastique. La chimie verte est ici à l’œuvre pour la santé de l’environnement et des humains! »

– M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

«La ville de Québec et plus particulièrement ma circonscription de Vanier-Les Rivières se trouve actuellement au cœur de la relance économique. Par ce projet innovant, BOSK positionne le Québec comme producteur mondial de bioplastique en phase avec le développement durable. Merci d’être des précurseurs dans les matières 100% biosourcées, non toxiques et compostables.»

– M. Mario Asselin, député de Vanier Les Rivières

« Nous sommes fiers d’encourager une PME innovante comme BOSK et la félicitons pour le lancement de son bioplastique compostable. Économie forte et environnement sain vont de pair, et c’est exactement ce qu’appuie notre contribution de 400 000 $ dans ces technologies propres. En aidant nos entreprises à devenir plus novatrices et concurrentielles, nous les aidons du même coup à participer pleinement à la relance économique du pays. »

– L’honorable Mélanie Joly, députée d’Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Nous avons cru dans la technologie innovante de BOSK et en la capacité de son équipe à bâtir une entreprise performante et écoresponsable. Son bioplastique issu d’un procédé unique aidera plusieurs entreprises d’ici et d’ailleurs à prendre un plus grand virage en faveur de l’environnement. C’est en accord avec notre volonté à BDC d’accompagner les entrepreneurs canadiens dans la transition vers une économie plus verte. »

– France Beaulieu, Vice-présidente, Financement Québec Est de la Banque de Développement du Canada.

À propos de BOSK

BOSK Bioproduits est une entreprise canadienne qui offre REGENTM, une matière alternative aux plastiques conventionnels, faite à base de PHA, qui est 100% biosourcée, non-toxique et compostable. Le grand caractère novateur de BOSK est sa technologie qui permet la fabrication de PHA (polyhydroxyalcanoates) par fermentation bactérienne de sources inexploitées de carbone industriel, telles que les boues biologiques des papetières.

Source

Renseignements

Laurence Boudreault, directrice générale

BOSK Bioproduits

lb@bosk-bioproducts.com

514 754-3033