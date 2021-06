English Finnish





Digitalist Group Oyj Sisäpiiritieto 23.6.2021 klo 18:15

Digitalist Group järjestelee rahoitustaan

Digitalist Group Oyj (”Digitalist Group”) on sopinut Nordea Pankki Oyj:n kanssa Digitalist Groupin konsernitilin rahoituslimiitin nostamisesta kahdella miljoonalla eurolla. Järjestelyllä Digitalist Group hakee lisää joustavuutta rahoitukseen.

Rahoituslimiitin vakuutena on Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n Digitalist Groupin ja sen tytäryhtiöiden vastuiden puolesta muun muassa Nordea Pankki Oyj:lle antama omavelkainen takaus. Digitalist Group yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa on antanut Turret Oy Ab:lle ja Holdix Oy Ab:lle takauksen vastasitoumuksen, jossa Digitalist Group on muun ohessa sitoutunut maksamaan markkinaehtoista takausprovisiota.

Turret Oy Ab on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja ja Holdix Oy Ab toiseksi suurin osakkeenomistaja.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

