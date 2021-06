ESSO S.A.F. : Election d'un nouveau Président du Conseil d'administration et Directeur Général

Esso S.A.F. Contact

Esso S.A.F. annonce le départ à la retraite de son président, Antoine du Guerny et la nomination de son successeur, Charles Amyot.



Le Conseil d'administration d’Esso S.A.F. qui s’est réuni à l’issue de l’assemblée générale du 23 juin a nommé Charles Amyot pour succéder à Antoine du Guerny comme président-directeur général qui partira en retraite le 30 Juin 2021 après une carrière de plus de 37 ans chez Esso S.A.F. et au sein des sociétés du groupe ExxonMobil en Europe.

Depuis 2004, Antoine du Guerny est directeur administratif et financier d’Esso S.A.F. et des sociétés du groupe ExxonMobil en France. Nommé administrateur d’Esso S.A.F. en 2010, il en devient le président-directeur général en mai 2017. Il est également président d’Esso Raffinage SAS et d’Exxon Mobil Chemical France. Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite et tenions à lui exprimer nos sincères remerciements.

Charles Amyot, 53 ans, est diplômé de l’école catholique des arts et métiers (ECAM Lyon). Il débute son parcours en 1992 à la raffinerie Mobil Oil Française de Notre Dame de Gravenchon où il occupe diverses fonctions techniques et opérationnelles.

En 1998 il rallie le département Supply and Trading de la JV entre BP et Mobil, basé à Londres. En 2000, il est nommé directeur technique de la Raffinerie SRD de Dunkerque, puis rejoint le siège social d’Esso S.A.F. en tant que trading manager, puis de directeur des ventes de carburants marine pour l’Europe du sud et le Moyen Orient.

En 2007, il part aux Etats-Unis et rejoint les équipes planning du groupe ExxonMobil à Fairfax, en Virginie, comme conseiller stratégique pour les activités carburants et combustibles.

De retour en France en 2009, il est nommé directeur des ventes du réseau de stations-service à la marque Esso. Entre 2012 et 2017 il rejoint la chaine de valeur lubrifiants tout d’abord en tant que directeur de la production, puis comme directeur supply chain pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen Orient, basé au siège européen de Bruxelles.

En 2018, il revient côté chaine de valeur carburants et combustibles en tant que directeur pour la France et depuis mai 2020, il occupe le poste de directeur stratégie supply chain.

