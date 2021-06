English French

PR N°C3012C



STMicroelectronics annonce la réalisation du programme

de rachat d’actions lancé en 2018

AMSTERDAM – le 23 juin 2021 – STMicroelectronics N.V. (la “Société” ou “STMicroelectronics”), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la réalisation du programme de rachat d’actions de 750 millions de dollars US. Le rachat a été lancé le 5 novembre 2018 (le "Rachat") et sa durée a été d'environ 2,6 ans. Le rachat a été réalisé conformément à l'autorisation du Conseil de surveillance et aux dispositions du Règlement (UE) 596/2014 relatif aux abus de marché et du Règlement Délégué (UE) 2016/1052 de la Commission.

La Société a réalisé le rachat et a détenu les actions ainsi rachetées en propre pour répondre à ses obligations en matière de plans d'attribution d'actions aux salariés.

Par le biais du rachat, la Société a racheté un total de 31 261 581 actions, à un prix d'achat moyen pondéré de 20,5362 € par action, pour un total de 641 994 242 €, équivalent à 750 millions de dollars US. Le capital de la Société est composé de 911 204 420 actions émises et, au 21 juin 2021, la Société détient environ huit millions d'actions propres, représentant environ 0,9 % de son capital social émis.

Les achats d'actions ont été effectués sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et les opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

Pour plus d’information :

Contact presse :

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06.75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

Relations avec les Investisseurs

Céline Berthier

Tél : +41.22.929.58.12

celine.berthier@st.com

Pièce jointe