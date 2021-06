RapidPulse startet mit 15 Millionen US-Dollar aus Finanzierungsrunde der Serie A für ischämische Schlaganfalltherapie

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

MIAMI, June 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- RapidPulse, Inc., ein privates Medizinprodukteunternehmen, das ein neuartiges Aspirationssystem zur Behandlung von ischämischem Schlaganfall entwickelt, hat heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie A über 15 Millionen US-Dollar bekanntgegeben. Die Finanzierungsrunde wurde von Santé Ventures geleitet, dem sich Epidarex Capital, Hatteras Venture Partners, Broadview Ventures und Syntheon angeschlossen haben. RapidPulse plant, die Erlöse für die Weiterentwicklung seines RapidPulse™ Cyclic Aspiration System durch erweiterte klinische Bewertung sowie den Ausbau seiner Plattform proprietärer Katheter zu verwenden.



Das RapidPulse™ System wurde von Syntheon entwickelt, einem Medizinprodukte-Inkubator, der sich auf die Entwicklung von Medizinprodukten der nächsten Generation konzentriert. Weltweit sind über 50 Millionen Patienten in Anwendungen, die von laparoskopischer und kardiovaskulärer Chirurgie bis hin zu flexibler Endoskopie reichen, mit den verschiedenen Produkten von Syntheon behandelt worden, die von den größten und renommiertesten Medizinprodukte-Unternehmen der Welt vermarktet werden. Seit der Gründung vor über 20 Jahren hat Syntheon mehr als 200 Patente angemeldet.

„Wir freuen uns, mit einem hervorragenden Investorenkonsortium zusammenzuarbeiten, um unsere RapidPulse™-Technologie im Klinikalltag voranzubringen“, so Sean McBrayer, CEO von Syntheon, der auch als erster CEO von RapidPulse fungieren wird. „Schlaganfall ist weltweit die zweithäufigste Todesursache und die dritthäufigste Ursache von Behinderungen. Bei der Verbesserung der Patientenergebnisse kommt es hier auf jede Minute an. Diese Investition wird uns dabei helfen, unsere klinischen Ergebnisse auszuweiten und die behördliche Genehmigung in den USA einzuläuten.“

Zum Team hinzukommen werden die Branchenveteraninnen Heather Harries und Cynthia Yang. Harries war zuletzt als General Manager für Terumo in deren Aorten-Geschäftsbereich tätig und wird die Produktentwicklung und den Betrieb für RapidPulse leiten. Yang wird die klinische Entwicklung des Unternehmens leiten, nachdem sie zuletzt in der neurovaskulären Abteilung von Medtronic tätig war.

Dennis McWilliams, Partner bei Santé Ventures: „Heather und Cynthia bringen außergewöhnliche Fachkenntnisse in das Team bei RapidPulse ein und ergänzen die umfangreiche Erfahrung im Bereich Engineering-Entwicklung bei Syntheon. RapidPulse ist eine disruptive Plattform für neurovaskuläre Verfahren mit dem Potenzial, die Patientenergebnisse bei ischämischem Schlaganfall signifikant zu verbessern.“

ÜBER RAPIDPULSE

RapidPulse, Inc. Ist ein privates Medizinprodukteunternehmen, das minimalinvasive vaskuläre Produkte zur Behandlung ischämischer Schlaganfälle entwickelt. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des RapidPulse™ Cyclic Aspiration System voran, das eine neuartige Aspirationspumpe beinhaltet, mit der Blutgerinnsel schnell und konsistent aus dem Gehirn entfernt werden können. RapidPulse ist ein Ableger von Syntheon LLC., einem Medizinprodukte-Inkubator, der sich auf die Entwicklung innovativer Produkte in der Medizinprodukte-Branche spezialisiert hat. Weitere Informationen finden Sie unter rapidpulsemed.com.

ÜBER SANTÉ VENTURES

Santé Ventures ist ein Investmentunternehmen im Bereich Life Science, das in Unternehmen in frühen Entwicklungsstadien in den Bereichen Medizinprodukte, Biotechnologie und digitale Gesundheitsdienstleistungen investiert. Santé Ventures arbeitet mit Unternehmern zusammen, um Unternehmen aufzubauen, die etwas bewirken wollen, darunter Claret Medical (jetzt Teil von Boston Scientific), TVA Medical (Becton Dickinson), Millipede Medical (Boston Scientific) und Molecular Templates (NASDAQ: MTEM). Santé wurde 2006 gegründet und verwaltet Vermögenswerte in einer Höhe von knapp einer Milliarde US-Dollar und hat Niederlassungen in Austin, Texas, und Boston, Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie unter sante.com .

ÜBER EPIDAREX CAPITAL

Epidarex Capital ist eine transatlantische Risikokapitalfirma, die außergewöhnliche Unternehmen im Bereich Life Science in aufstrebenden Zentren in den USA und im UK aufbaut. Epidarex verfügt über ein erfahrenes Team für Investitionen in der Frühphase, das mit Unternehmern und führenden Forschungseinrichtungen zusammenarbeitet, um aus erstklassigen wissenschaftlichen Erkenntnissen hochinnovative Produkte für wichtige nicht gedeckte Bedürfnisse im globalen Gesundheitswesen zu machen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epidarex.com

ÜBER HATTERAS VENTURE PARTNERS

Hatteras Venture Partners wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz im amerikanischen Durham, NC. Es handelt sich um eine Risikokapitalfirma mit Schwerpunkt auf die Vergabe von Startkapital sowie Investitionen in der Frühphase im Gesundheitswesen. Mit sechs Fonds und über 600 Millionen US-Dollar verwalteter Vermögenswerte hat das Unternehmen in bahnbrechende Wissenschaft und unternehmerische Entschlossenheit in den Bereichen Biopharmazeutika, Medizinprodukte, Diagnostik, IT im Gesundheitswesen sowie damit assoziierte Möglichkeiten in der Humanmedizin investiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hatterasvp.com .

ÜBER BROADVIEW VENTURES

Broadview Ventures wurde 2008 gegründet und ist ein missionsgeleitetes Investmentunternehmen. Das Hauptziel von Broadview besteht in der Verbesserung der menschlichen Gesundheit in den Bereichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall durch Investitionen in Unternehmen in frühen Entwicklungsstadien, die innovative Therapeutika, Geräte und Diagnostik entwickeln. Weitere Informationen zu Broadview Ventures finden Sie unter broadviewventures.org .

MEDIENKONTAKT:

Sean McBrayer, info@rapidpulsemed.com, 305-266-3388