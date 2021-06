RapidPulse lanza terapia para accidente cardiovascular isquémico con financiamiento Serie A de $ 15 millones

Veteranos del sector se unen al equipo para apoyar el desarrollo de un sistema de aspiración cíclica innovador para accidente cardiovascular isquémico

June 23, 2021 16:53 ET | Source: RapidPulse, Inc RapidPulse, Inc

Miami, Florida, UNITED STATES