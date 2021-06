RapidPulse se lance avec un financement de série A de 15 millions de dollars pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux ischémiques

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

MIAMI, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- RapidPulse, Inc., une société privée spécialisée dans les dispositifs médicaux qui développe un nouveau système d'aspiration pour traiter les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement de série A de 15 millions de dollars. Le financement a été mené par Santé Ventures qui a été rejointe par Epidarex Capital, Hatteras Venture Partners, Broadview Ventures et Syntheon. RapidPulse prévoit d'utiliser les recettes pour faire progresser son système d'aspiration cyclique RapidPulse™ grâce à une évaluation clinique élargie et pour construire sa plateforme de cathéters brevetés.



Le système RapidPulse™ a été développé par Syntheon, un incubateur de dispositifs médicaux axé sur le développement de dispositifs médicaux de nouvelle génération. Ses différents produits, commercialisés par les sociétés de dispositifs médicaux les plus importantes et les plus réputées au monde, ont traité plus de 50 millions de patients dans le monde entier dans des applications allant de la chirurgie laparoscopique au domaine cardiovasculaire, en passant par l'endoscopie flexible. Syntheon a émis plus de 200 brevets depuis sa création il y a plus de 20 ans.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu un partenariat avec un syndicat d'investisseurs exceptionnel pour faire progresser notre technologie RapidPulse™ en clinique », a déclaré Sean McBrayer, PDG de Syntheon, qui occupera également le poste de PDG initial de RapidPulse. « Les accidents vasculaires cérébraux sont la deuxième cause de décès et la troisième cause de handicap dans le monde, et la moindre minute compte pour améliorer ces résultats. Cet investissement nous aidera à étendre nos résultats cliniques et à nous diriger vers l'approbation réglementaire aux États-Unis. »

Heather Harries et Cynthia Yang, vétéranes de l'industrie, rejoindront l'équipe. Mme Harries a le plus récemment occupé le poste de directrice générale de l'activité aortique de Terumo et dirigera le développement des produits et les opérations de RapidPulse. Mme Yang dirigera le développement clinique de la société, après avoir récemment travaillé au sein de la division neurovasculaire de Medtronic.

Dennis McWilliams, associé chez Santé Ventures, a ajouté : « Heather et Cynthia apportent une expertise sectorielle exceptionnelle à l'équipe de RapidPulse, et complèteront l'expérience significative de développement en ingénierie de Syntheon. RapidPulse est une opportunité de plateforme révolutionnaire dans le domaine neurovasculaire, et a le potentiel d'améliorer de manière significative les résultats pour les patients atteints d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques. »

À PROPOS DE RAPIDPULSE

RapidPulse, Inc. est une société privée spécialisée dans les dispositifs médicaux qui développe des produits vasculaires mini-invasifs pour les accidents vasculaires cérébraux ischémiques. La société fait progresser le développement du système d'aspiration cyclique RapidPulse™, qui comprend une nouvelle pompe d'aspiration pour permettre un retrait rapide et constant des caillots sanguins du cerveau. RapidPulse est une spin-out de Syntheon LLC., un incubateur de dispositifs médicaux dédié au développement de produits innovants dans l'industrie des dispositifs médicaux. Pour de plus amples informations, consultez le site www.rapidpulsemed.com.

À PROPOS DE SANTÉ VENTURES

Santé Ventures est une société d'investissement dans les sciences de la vie qui investit dans des sociétés en phase initiale dans les services de santé numériques, de biotechnologie et de dispositifs médicaux. Nous collaborons avec des entrepreneurs pour créer des entreprises ayant un impact, y compris Claret Medical (qui fait désormais partie de Boston Scientific), TVA Medical (Becton Dickinson), Millipede Medical (Boston Scientific) et Molecular Templates (NASDAQ : MTEM). Fondée en 2006, Santé dispose de juste un peu moins d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion et possède des bureaux à Austin, au Texas, et Boston, dans le Massachusetts. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site sante.com .

À PROPOS D'EPIDAREX CAPITAL

Epidarex Capital est une société transatlantique de capital-risque qui construit des sociétés exceptionnelles dans le domaine des sciences de la vie dans des pôles émergents aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'équipe expérimentée d'investisseurs en phase initiale d'Epidarex s'associe aux entrepreneurs et aux institutions de recherche de premier plan pour transformer la science de classe mondiale en produits hautement innovants répondant aux principaux besoins non satisfaits dans le domaine des soins de santé mondiaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.epidarex.com

À PROPOS DE HATTERAS VENTURE PARTNERS

Fondée en 2000 et basée à Durham, en Caroline du Nord, Hatteras Venture Partners est une société de capital-risque axée sur l'investissement dans les soins de santé à un stade précoce et d'amorçage. Grâce à six fonds et à plus de 600 millions de dollars sous gestion, la société a investi dans la science de pointe et l'esprit entrepreneurial dans les domaines de la biopharmacie, des dispositifs médicaux, des diagnostics, des technologies informatiques de la santé et dans les opportunités connexes de la médecine humaine. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.hatterasvp.com .

À PROPOS DE BROADVIEW VENTURES

Fondée en 2008, Broadview Ventures est une organisation d'investissement axée sur sa mission. L'objectif principal de Broadview est d'améliorer la santé humaine dans les domaines des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux grâce à des investissements dans des entreprises en phase initiale qui développent des thérapies, des dispositifs et des diagnostics innovants. Pour plus d'informations sur Broadview Ventures, rendez-vous sur broadviewventures.org .

CONTACT AUPRÈS DES MÉDIAS :

Sean McBrayer, info@rapidpulsemed.com, 305-266-3388