RapidPulse、虚血性脳卒中治療に1,500万ドルのシリーズA資金調達開始

虚血性脳卒中治療用に新奇のサイクリック吸引システム開発に向けて業界のベテランがチームに加入

June 23, 2021 16:53 ET | Source: RapidPulse, Inc RapidPulse, Inc

Miami, Florida, UNITED STATES