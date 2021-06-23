Rapidpulse启动1500万美元的缺血性中风治疗首轮融资

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迈阿密, June 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- RapidPulse, Inc.是一家私营医疗器械公司，致力于开发一种新型的抽吸系统来治疗缺血性中风。该公司今天宣布完成1500万美元的首轮融资。本轮融资由Santé Ventures领投，Epidarex Capital、Hatteras Ventures Partners、Broadview Ventures和Syntheon等企业参投。RapidPulse计划利用这些收益，通过扩展临床评估和构建其专有导管平台来推进其RapidPulse™循环抽吸系统。



Rapidpulse™系统Syntheon开发，这是一家专注于开发新一代医疗设备的医疗设备孵化器。他们推出的各种产品由世界上最大和最值得信赖的医疗器械公司商业化，已经在腹腔镜手术、心血管和柔性内窥镜检查应用中为全球超过5000万患者提供了治疗。自20多年前成立以来，Syntheon已拥有200多项授权专利。

“我们很高兴能够与杰出的投资者财团合作，推动我们的RapidPulse™技术在临床中的发展，” Syntheon首席执行官Sean McBrayer（他还将担任RapidPulse的初始首席执行官）表示。“中风是全球第二大死亡原因和第三大残疾原因，而时间对于改善这些结果至关重要。这项投资将帮助我们扩大临床结果，并在美国获得监管批准。”

加入团队的有行业资深人士Heather Harries和Cynthia Yang。Heather最近担任Terumo的主动脉业务的总经理，并将领导RapidPulse的产品开发和运营。Cynthia将领导该公司的临床开发，最近曾任职于Medtronic的神经血管部门。

Santé Ventures的合作伙伴Dennis McWilliams补充道：“Heather和Cynthia为RapidPulse团队带来卓越的领域专业知识，并将补充Syntheon的重要工程开发经验。RapidPulse是神经血管领域的一个颠覆性平台，有可能显著改善缺血性中风患者的恢复效果。”

关于RAPIDPULSE

RapidPulse, Inc.是一家私营医疗器械公司，开发用于缺血性中风的微创血管产品。公司正在推进RapidPulse™循环抽吸系统的开发，该系统包含一个新颖的抽吸泵，可快速、持续地去除大脑中的血凝块。RapidPulse是Syntheon LLC.的分析公司，这是一家致力于医疗设备行业创新产品开发的医疗设备孵化器。如需了解更多信息，请访问www.rapidpulsemed.com。

关于SANTÉ VENTURES

Santé Ventures是一家生命科学投资公司，投资于医疗设备、生物技术和数字化保健服务的早期公司。我们与企业家合作，打造具有影响力的公司，包括Claret Medical（现属Boston Scientific）、TVA Medical（Becton dkinson）、Millipede Medical（Boston Scientific）和Molecular Templates（纳斯达克：MTEM）。Santé成立于2006年，管理资产近10亿美元，在德克萨斯州奥斯汀和马萨诸塞州波士顿设有办事处。了解更多信息，请访问 sante.com 。

关于EPIDAREX CAPITAL

Epidarex Capital是一家跨大西洋风险投资公司，在美国和英国新兴中心创建杰出的生命科学公司。Epidarex的经验丰富的早期投资者团队与企业家和领先研究机构合作，将世界一流的科学转化为高度创新的产品，解决全球医疗保健领域的主要未得到满足的需求。了解更多信息，请访问 www.epidarex.com

关于HATTERAS VENTURE PARTNERS

Hatteras Venture Partners 成立于2000年，总部位于北卡罗来纳州达勒姆，是一家专注于种子和早期医疗保健投资的风险投资公司。通过6只基金和超过6亿美元的管理，该公司投资于生物制药、医疗设备、诊断、医疗保健IT和人类医学相关机会领域的突破性科学和创业勇气。了解更多信息，请访问 www.hatterasvp.com 。

关于BROADVIEW VENTURES

Broadview Ventures成立于2008年，是一家使命驱动型投资机构。Broadview的主要目标是通过对开发创新疗法、设备和诊断的早期公司的投资，来改善心血管疾病和中风领域的人类健康。有关Broadview Ventures的更多信息，请访问 broadviewventures.org 。

媒体联系人：

Sean McBrayer，info@rapidpulsemed.com，305-266-3388