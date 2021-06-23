RapidPulse 為缺血性中風治療推出 1,500 萬美元的 A 系列融資

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美國邁阿密, June 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- RapidPulse, Inc. 作為一家私人持有的醫療裝置公司，現正開發一種治療缺血性中風的新型抽吸系統，今天宣佈完成 1,500 萬美元的 A 系列融資。該融資由 Santé Ventures 領投，並獲 Epidarex Capital、Hatteras Venture Partners、Broadview Ventures 及 Syntheon 跟投。RapidPulse 計劃透過擴大的臨床評估及建立專有導管平台，將收益用於促進其 RapidPulse™ Cyclic Aspiration System（循環送氣系統）。



RapidPulse™ 系統由 Syntheon 開發，而該公司是專門開發下一代醫療裝置的醫療裝置孵化公司。他們的各種產品由全球最大和最值得信賴的醫療裝置公司進行商業化，至今已在全球各地治療超過 5,000 萬名患者，應用範圍包括腹腔鏡手術、心血管和柔軟性內窺鏡。公司自 20 多年前成立以來陸續擁有 200 多項專利。

將同時擔任 RapidPulse 行政總裁的 Syntheon 行政總裁 Sean McBrayer 說：「我們很高興與一個傑出的投資者集團合作，推動我們的 RapidPulse™ 技術在臨床方面繼續發展。中風是全球第二大死亡原因和第三大殘疾原因，而分秒必爭對改善這些結果極為重要。這項投資將協助我們擴大臨床結果規模，稍後將在美國尋求監管批准。」

加入團隊的人包括資深人士 Heather Harries 和 Cynthia Yang。Heather 最近擔任 Terumo 主動脈業務的總經理，並將為 RapidPulse 領導產品開發和營運。Cynthia 將領導公司的臨床發展，她最近任職於 Medtronic 的神經血管部門。

Santé Ventures 合夥人 Dennis McWilliams 補充說：「Heather 和 Cynthia 將為 RapidPulse 的團隊帶來出色的行內專業知識，並將在 Syntheon 補充重要的工程開發經驗。RapidPulse 是神經血管的顛覆性平台發展機會，並有潛力顯著改善腦中風患者的患者結果。」

關於 RAPIDPULSE

RapidPulse, Inc. 是一家私人持有的醫療裝置公司，為缺血性中風開發微創血管產品。公司正在推進 RapidPulse™ Cyclic Aspiration System（循環吸注系統）的開發，其中包括一個新型吸注泵，容許快速和一致地移除大腦中的血栓。RapidPulse 是作為醫療裝置孵化公司 Syntheon LLC. 的分拆公司，致力在醫療裝置業內開發創新產品。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.rapidpulsemed.com。

關於 SANTÉ VENTURES

Santé Ventures 是一家生命科學投資公司，投資於醫療裝置、生物技術和數碼醫療服務的早期公司。我們與企業家合作建立具有影響力的公司，包括 Claret Medical（目前是 Boston Scientific 的一部分）、TVA Medical (Becton Dickinson)、Millipede Medical (Boston Scientific)，以及 Molecular Templates (NASDAQ: MTEM)。Santé 成立於 2006 年，擁有接近 10 億美元的管理資產，並在德州奥斯汀和麻省波士頓設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 sante.com 。

關於 EPIDAREX CAPITAL

Epidarex Capital 是一家跨大西洋風險投資公司，在美國和英國的新興樞紐中成立不少卓越的生命科學公司。Epidarex 經驗豐富的早期投資者團隊與企業家和領先的研究機構合作，將世界一流的科學轉為高度創新的產品，以滿足全球醫護業未能滿足的重大需求。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.epidarex.com

關於 HATTERAS VENTURE PARTNERS

Hatteras Venture Partners 成立於 2000 年，總部位於美國北卡羅來納州杜倫，是一家風險投資公司，專於種子和早期醫護業投資。透過六個基金和超過 6 億美元的管理資金，該公司在生物製藥、醫療裝置、診斷、醫護資訊科技和人類醫學相關機會方面投資於突破性的科學和創業勇氣。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.hatterasvp.com 。

關於 BROADVIEW VENTURES

Broadview Ventures 成立於 2008 年，是一家以使命為先的投資組織。Broadview 的主要目標是透過投資於開發創新療法、裝置和診斷的早期公司，在心血管疾病和中風方面改善人類健康。如欲了解更多關於 Broadview Ventures 的資訊，請瀏覽 broadviewventures.org 。

傳媒聯絡人：

Sean McBrayer | 電郵：info@rapidpulsemed.com | 電話：305-266-3388