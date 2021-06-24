西安天美生物有限公司宣布扩大IPO融资规模至1100万美元

English Chinese (Simplified)

中国西安, June 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 西安天美生物有限公司（纳斯达克代码：BON）(“天美生物”或“公司”)，一家在天然、健康和个人护理行业提供关键活性成分及解决方案的领先供应商，宣布其在美首次公开发行定价，以每股5美元的价格发行2,200,000股普通股，融资1100万美元（扣除承销商折扣、佣金和其他相关费用前）。除此以外，公司已授权承销商45天的超额认购权，允许其按公开发行价（扣除承销商折扣、佣金后）超额认购不超过330,000股普通股。公司预计在2021年6月24日以代码“BON”在纳斯达克资本市场开始交易。根据惯例，此次发行预计在2021年6月28日完成交割。



本次募集的资金将用于增加公司的运营资本、扩大公司的销售网络、研发以及扩大产能。

美国老虎证券（U.S. Tiger Securities, Inc.）和新桥证券（Newbridge Securities Corporation）是本次发行的主承销商， R.F. Lafferty & Co. Inc. 为副承销商。

公司的上述股票是根据F-1表（文件编号333-251182）中的登记声明有效发行的，此声明于2021年5月14日提交给美国证券交易委员会（“SEC”）,随后于2021年6月23日修订并宣布生效，招股书的副本已提交至SEC，可在网站www.sec.gov上查询。本次发行仅通过招股说明书申请进行。

本新闻稿包含有关待定的证券发行的信息，我们无法保证本次发行的完成。

本新闻稿不构成有关任何证券的出售要约或购买要约，并且若在任何州或司法管辖区内, 根据其适用法律, 此类证券要约、招揽、购买或出售是违法的。

西安天美生物有限公司

西安天美生物专注于膳食营养补充剂的生物活性成分的生产，如为食品制造商提供天然益生元；个人护理成分的生产，如为香水香料制造商提供从植物来源的香料原料，天然复配膳食补充剂生产，如固体饮料。欲了解更多信息，请访问公司网站：www.bnlus.com.

安全港声明

本新闻稿包含了1995年《私人证券诉讼改革法案》中的前瞻性声明。前瞻性声明包括了有关公司计划、目标、战略、未来事件或业绩的声明，以及其他假设和不包含历史事件的声明。当公司使用诸如“可能”、“将”、“打算”、“应该”、“相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“估计”等或其他类似的表达方式，并不与历史事件有关，就是在做前瞻性声明。前瞻性声明不是对公司未来业绩的保证，涉及风险和不确定性，可能会导致实际结果与前瞻性声明中讨论的公司预期有实质性的差异。这些陈述受不确定性和风险因素的印象，包括但不限于：公司的目标和战略、公司的未来业务发展、公司产品和服务的需求、技术的变化、经济状况、中国天然健康和个人护理行业的发展及公司希望发展的其他国际市场、声誉和品牌、竞争和定价的影响、政府法规、中国及公司希望发展的其他国际市场的经济和商业状况的变动，以及与上述任何情况相关的假设和公司提交给SEC报告中所陈述的其他风险。因此，我们提醒投资者不要过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述。公司向SEC提交的文件中讨论了其他因素，这些文件可在www.sec.gov上查阅。公司不承担公开修订本声明日期之后出现的事件或情况的前瞻性声明的义务。

更多信息，请联系：

美国： 中国： Maggie Zhang | Impact IR Sophie Zhang| Impact IR 电话: (646) 893-8916 邮箱: maggie.zhang@irimpact.com 邮箱: sophie.zhang@irimpact.com



