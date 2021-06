English Danish

Til Nasdaq OMX Copenhagen

24. juni 2021

Selskabsmeddelelse nr. 11/2021

Storaktionærmeddelelse

GrønlandsBANKEN Aktieselskab skal hermed oplyse, i medfør af § 29, stk. 2, i den for Grønland gældende lov om værdipapirhandel m.v., at LB Foreningen F.m.b.a via datterselskabet LB Forsikring A/S den 23. juni 2021 besidder 114.000 stk aktier i Grønlandsbanken svarende til 6,33 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

