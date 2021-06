English French

Helen Romano devient Vice-Présidente du pôle Immobilier résidentiel de Nexity et Stéphane Dalliet rejoint le groupe en tant que Directeur Général Délégué du pôle

Paris, 24 juin 2021

A compter du 24 juin, Helen Romano est nommée Vice-Présidente du Pôle Immobilier résidentiel. Elle est remplacée dans ses fonctions par Stephane Dalliet, actuellement Président Directeur général de Pitch Promotion, filiale d’Altarea, qui devient Directeur général délégué du Pôle Immobilier résidentiel.

Helen Romano, a commencé sa carrière dans le Groupe Eiffage en 1987, Elle est entrée en 2008 chez Nexity comme Directrice générale de la filiale Grand Paris (Féréal) dont elle devient Présidente en 2012. Devenue également Directrice régionale, elle est ensuite nommée Directrice générale déléguée du Pôle Immobilier résidentiel de Nexity. Helen Romano est titulaire d’un DESS Sciences Economiques et d’un DESS de Gestion de l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris.

Dans le cadre de ses fonctions de Vice-Présidente du Pôle Immobilier résidentiel, Helen Romano disposera auprès de Véronique Bédague d’une très large délégation de pouvoir. Elle sera plus particulièrement en charge d’animer la transformation ambitieuse des métiers de l’immobilier résidentiel de Nexity centrée autour l’expérience client et de la feuille de route bas carbone et bio diversité.

Stéphane Dalliet est diplômé de L’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) et titulaire d’un master à HEC entrepreneurs. Directeur du développement chez Bouygues Immobilier jusqu’en 2008, il devient Directeur du développement de Kaufman & Broad jusqu’en 2011 puis prend la tête de la région Ile-de-France pour le groupe. En 2015, il est nommé Président de Cogedim Région Ile-de-France puis Président Directeur général de Pitch Promotion en 2019.

Dans le cadre de ses missions, Stéphane Dalliet sera rattaché à Véronique Bédague et aura la responsabilité d’une partie des filiales parisiennes de Nexity (Seeri, Fereal) ainsi que de celles situées en région Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Jean Benucci et Cyril Ferrette, ¨également Directeurs généraux délégués du Pôle Immobilier résidentiel, conservent leurs fonctions sur leurs périmètres respectifs.

‘Je suis très heureuse qu’Helen Romano devienne Vice-Présidente du Pôle Immobilier résidentiel et que Stéphane Dalliet rejoigne le Comité Exécutif de Nexity. Leur très grande connaissance des métiers de l’immobilier et des attentes des clients vont nous permettre de poursuivre et d’amplifier notre trajectoire de croissance rentable. Aux côtés de Jean Benucci et de Cyril Ferrette, Stéphane va contribuer au déploiement de l’offre d’immobilier résidentiel de Nexity sur l’ensemble du territoire et au développement de nouvelles offres et services au bénéfice de l’ensemble de nos clients’ déclare Véronique Bédague, Directrice générale de Nexity.

