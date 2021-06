Jussi Vasama nimitetty QPR Software Oyj:n toimitusjohtajaksi

English Finnish

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.6.2021 KLO 11:00

Sisäpiiritieto

QPR Software Oyj:n hallitus on nimittänyt Jussi Vasaman (syntynyt 1974) QPR Software Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 7.10.2021. Vasama on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri erikoistumisalueinaan teollisuusyritysten kansainväliset toiminnot. Hän on toiminut erilaisissa ohjelmistoalan globaaleissa ja alueellisissa johtotehtävissä vuodesta 2012 alkaen.

Vasama on toiminut viimeksi Basware Oyj:ssä Chief Customer Officerina ja johtoryhmän jäsenenä, vastaten mm. Professional Services ja Customer Success -liiketoiminnasta ja globaalista asiakastuesta johtaen lähes 600 hengen kansainvälistä organisaatiota. Hän on toiminut vuodesta 2007 Basware Oyj:n palveluksessa, mm. Suomen yksikön Country Managerina.

Tätä ennen Vasama toimi liikkeenjohdon konsulttina Vectia Ltd:ssä 7 vuoden ajan.

Vasaman kokemus kattaa kansainvälisten kasvavien liiketoimintojen lisäksi mm. pilvi- ja SaaS-ympäristössä toimimista sekä erilaisten liiketoimintamallien kehittämistä ja uudistamista, mukaan lukien partneriekosysteemien rakentamisen.

QPR Software Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja jatkaa yhtiön palveluksessa syyskuun alkuun. Hallitus nimittää tarvittaessa yhtiöön toimitusjohtajan sijaisen, kunnes Jussi Vasama aloittaa tehtävässään.

QPR:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi: ”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Jussin rakentamaan QPR:n tulevaisuutta ja kansainvälistymistä yhtiön toimitusjohtajana. Jussin monipuolinen tausta kansainvälisen ohjelmistoyrityksen eri toiminnoista, pilvipalveluista ja kansainvälisistä liiketoiminnoista sopii erinomaisen hyvin QPR:n seuraavan vaiheen rakentamiseen.”

”Olen erittäin innostunut ja energisoitunut mahdollisuudesta lähteä rakentamaan QPR:n tulevaisuutta yhdessä henkilöstön ja hallituksen kanssa. QPR:n monipuolinen ja tyytyväinen asiakaskanta yhdistettynä vahvaan tarjoomaan avaa paljon mahdollisuuksia yhteistyöhön asiakkaiden liiketoiminnan kehittämisessä. ”, kertoo Jussi Vasama.

Lisätietoja

Pertti Ervi

hallituksen puheenjohtaja

QPR Software Oyj

+33 685 839 153

QPR Software Oyj lyhyesti

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja

Dare to improve. www.qpr.fi

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.qpr.fi