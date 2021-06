Jean Larroumets est nommé Président de la FrenchTech Toulon

EGERIE, acteur visionnaire, innovant et engagé sur le marché de la gestion des risques cyber, annonce que l’un de ses co-fondateurs vient être nommé à la Présidence de la French Tech Toulon.

La French Tech Toulon réunit l’ensemble de l’écosystème des startups de la région. Il s’agit d’une initiative publique innovante au service de tout cet écosystème, portée par le ministère de l’Économie. Elle réunit bien sûr des entrepreneurs, mais aussi tous les acteurs qui les soutiennent dans la création et le développement de leur activité, tels que des investisseurs, ingénieurs, designers, développeurs, associations, médias, instituts de recherche, opérateurs publics, etc. La FrenchTech Toulon en chiffres : plus de 6 000 emplois, 120 startups créées chaque année, 255 étudiants formés et 500 événements réalisés.

À travers cette prise de fonction, Jean Larroumets voit son engagement local salué par les acteurs de la filière IT qui lui ont accordé leur confiance pour élaborer collectivement la feuille de route. Dans le cadre de sa mission et de concert avec les autres membres du bureau, Jean Larroumets s’investira pleinement pour mettre en avant les champions technologiques de la région, leurs innovations et leur capacité à jouer un rôle stratégique dans la compétitivité du territoire où ils sont implantés.

« Je suis ravi de cette nomination. L'écosystème numérique régional est très actif et, au travers de ces startups, représente un atout pour booster la compétitivité, l'innovation et l'attractivité du territoire. Fédérer l'écosystème autour d'une véritable « Culture du numérique et notamment cyber » est un facteur décisif de notre développement », se félicite Jean Larroumets.