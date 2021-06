Prima Solutions rejoint le réseau de partenaires AWS

English French

Paris (France), le 24 juin 2021 - Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance en Europe, Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, annonce rejoindre le réseau de partenaires (APN) d’Amazon Web Services (AWS). En tant que membre d’APN, Prima Solutions a été approuvé pour assurer la fiabilité, la sécurité, les performances et l'architecture de ses solutions.

L'APN est la communauté mondiale de partenaires qui s’appuient sur AWS pour créer des solutions et des services à forte valeur ajoutée pour les clients.

« Nous avons adopté une stratégie cloud pour nos solutions SaaS qui repose principalement sur l’intégration des technologies et des services proposés par les fournisseurs les mieux positionnés par rapport à l’état de l’art en cloud computing. AWS est un acteur majeur d’innovation technologique des services cloud. Nous collaborons avec eux depuis de nombreuses années ; nous étions parmi les tous premiers éditeurs français à soutenir et tirer parti des services d’AWS en France. Etre membre APN permet de multiplier et d’accélérer nos opportunités d’innovation, et proposer à nos clients des solutions à toujours plus forte valeur ajoutée », commente Bechir Ghedhoui, CTO de Prima Solutions. « L’utilisation de services Cloud AWS nous a permis d’instaurer une approche d’infrastructure immuable nécessaire à l’automatisation de nos chaines de déploiement continu et à l’accélération du « time-to-market » des nouvelles fonctionnalités pour nos clients. Nous profitons également de la portée géographique et des nombreuses certifications d’AWS pour mieux servir nos clients sur plusieurs continents et assurer la conformité aux exigences réglementaires relatives à la sécurité de leurs données. »

Rejoindre l’APN est le résultat de l'investissement de Prima Solutions dans le développement des ressources techniques visant à garantir une utilisation efficace d’AWS, avec pour objectif d’aider les assureurs et les réassureurs à travers le monde à accélérer leurs initiatives de transformation digitale.

A propos du groupe Prima Solutions – www.prima-solutions.com

Premier groupe de l’AssurTech française et acteur incontournable de l’assurance en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique, Prima Solutions édite des logiciels cloud pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, couvrant l’ensemble des processus métier du secteur : assurances vie et santé (collective ou individuelle), non vie, réassurance, conformité règlementaire, analyses (simulations prédictives et calculs actuariels).

Le groupe accompagne plus de 300 clients et dispose d’un réseau mondial de partenaires ; il permet aux sociétés d’assurance d’accélérer leur digitalisation grâce à sa plateforme logicielle cloud hautement configurable et modulable.

Source : https://www.prima-solutions.com/actualites/prima-solutions-rejoint-le-reseau-de-partenaires-aws/