FLEX-O ANNONCE LA NOMINATION DE JULIEN FRITZ EN TANT QUE RESPONSABLE FORMATION

Julien Fritz vient de rejoindre FLEX-O, spécialiste des espaces de travail flexibles, en tant que Responsable de la formation France.

Après une première expérience hôtelière, Julien réalise la majorité de sa carrière dans les espaces de travail flexibles chez le leader mondial, le groupe IWG (Regus).

D’abord en Angleterre puis à Paris, il ouvre en 2008 le 1er centre d’affaires du groupe sur la principauté de Monaco en tant que responsable opérationnel.

Julien se forge une solide expérience du service Clients, de la gestion de centre de profit et de la commercialisation de bureaux à Sophia-Antipolis puis sur l’ensemble des sites Niçois d’IWG où il prend la responsabilité commerciale de plus de 10.000m2 d’espaces flexibles sur l’ensemble des Alpes-Maritimes

Il intègre en parallèle le programme de formation du groupe et assure alors la formation commerciale et opérationnelle, le support et l’accompagnement des nouveaux directeurs de sites français d’IWG.

Ce recrutement stratégique permet à FLEX-O de muscler son équipe pour former et accompagner les nouveaux collaborateurs sur les lancements de sites ainsi que sur l’excellence opérationnelle. Le premier espace flexible FLEX-O a ouvert ses portes le 3 mai dernier à Nantes Atlantis, et sera rapidement rejoint par Lille Villeneuve-d'Ascq et Lyon Tête d'Or en septembre 2021 ainsi Montpellier et Sophia Antipolis en 2022.

FLEX-O dispose déjà de 14.800m2 d’espaces de travail flexibles neufs et labellisés en régions à Nantes, Lyon, Lille, Montpellier, Marseille, Nice-Sophia Antipolis et continue sa forte croissance, alors que l’entreprise a fêté son premier anniversaire en février 2020. FLEX-O travaille activement à l’ouverture de plusieurs dizaines d’espaces de travail flexibles FLEX-O sur l’ensemble des grandes métropoles françaises dans les prochains mois.