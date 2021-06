Conformis, Inc. gibt exklusive Vertriebsvereinbarung in China bekannt

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

BILLERICA, Massachusetts, June 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformis, Inc. (NASDAQ: CFMS) hat heute die Unterzeichnung einer exklusiven Vertriebsvereinbarung mit der XR Medical Group (Hong Kong) Limited (XR Medical) bekanntgeben, durch die es in den asiatisch-pazifischen Markt einsteigt.



Im Rahmen der Vertriebsvereinbarung erhält XR Medical exklusive Rechte für Verkauf, Vermarktung und Vertrieb der patientenindividuellen Kniegelenkimplantatsysteme iTotal® CR und PS, der Kniescheibenelemente iTotal® CR und PS sowie der partiellen Kniegelenkimplantatsysteme iUni® und iDuo® von Conformis. Weitere Produkte wie das kürzlich zugelassene Kniesystem Identity Imprint™ von Conformis und sein Produktportfolio für Hüftprothesen werden eventuell zu einem späteren Zeitpunkt hinzukommen.

Das Vertriebsteam von XR Medical wird im Auftrag von Conformis den exklusiven Vertrieb und Support für erstklassige Einrichtungen in der Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone (Pilotzone) von Hainan übernehmen. Die Region ist für zahlreiche Länder ein wichtiges Zentrum für den Gesundheitstourismus.

„Diese Vertriebsvereinbarung ist ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Wir sind überzeugt, dass unser einzigartiges Produktportfolio das internationale Wachstum von Conformis vorantreiben wird. Und wir freuen uns, mit XR Medical zusammenzuarbeiten, das in China eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen kann“, so Mark Augusti, President und CEO von Conformis. „Besonders beeindruckend ist die starke Leistung von XR Medical in der Pilotzone. Durch den Zugang zu Patienten, die die Region besuchen, um sich dort behandeln zu lassen, bietet sich uns die Möglichkeit, die klinischen Vorteile der Conformis Technologie einem breiten Publikum vorzustellen. Wir sind der Ansicht, dass wir uns mit einem Start in der Pilotzone eine gute Ausgangsposition verschaffen, und wir gehen davon aus, dass diese Geschäftsbeziehung als Modell für künftige Expansionsschritte auf dem chinesischen Festland dienen wird.“

Die Pilotzone befindet sich in Hainan, einer großen Insel vor der Südküste Chinas. Sie wurde 2019 gegründet, um wohlhabende Chinesen anzulocken, die sich andernfalls für die medizinische Versorgung ins Ausland begeben würden. Die Region bietet erstklassige medizinische Behandlungseinrichtungen an einem beliebten Reiseziel. Derzeit dürfen Touristen aus Dutzenden von Ländern, unter anderem aus Südostasien, Hainan für einen 30-tägigen Aufenthalt ohne Visum besuchen.

Der weltweite Markt für Rekonstruktionen des Kniegelenks wird auf über 9 Milliarden $ geschätzt. Von dieser Summe entfallen derzeit schätzungsweise mehr als 1,7 Milliarden $ auf den Markt in der Region Asien-Pazifik. Fortune Business Insights prognostiziert für die Region hohe Wachstumsraten im Bereich der Kniegelenkimplantate, die sich aus einer erhöhten Prävalenz von Knieerkrankungen, einem boomenden Gesundheitstourismus, gestiegenen verfügbaren Einkommen und einer verbesserten Gesundheitsinfrastruktur ergeben.

Conformis ist ein Medizintechnikunternehmen, das seine eigene iFit® Image-to-Implant®-Technologieplattform nutzt, um Gelenkersatzimplantate und -instrumente zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die in ihrer Größe und Form individuell an die Anatomie des Patienten angepasst sind, was wir als personalisiert, individualisiert oder manchmal auch als maßgeschneidert bezeichnen. Conformis bietet eine breite Palette von sterilen, personalisierten Knie- und Hüftimplantaten und Standardimplantaten sowie Einweginstrumente, die an Krankenhäuser und ambulante Operationszentren geliefert werden. In klinischen Studien konnte das Conformis iTotal® CR-Kniegelenkimplantatsystem herausragende klinische Ergebnisse gegenüber herkömmlichen gebrauchsfertigen Implantaten nachweisen, unter anderem eine bessere Funktionalität und eine höhere Zufriedenheit der Patienten. Conformis besitzt bzw. hat das ausschließliche Lizenzrecht für erteilte und angemeldete Patente für personalisierte Implantate und die patientenindividuelle Instrumentierung aller wichtigen Gelenke.

Weitere Informationen finden Sie auf www.conformis.com . Wenn Sie weitere Pressemitteilungen per E-Mail erhalten möchten, melden Sie sich an unter http://ir.conformis.com .

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung über unsere zukünftigen Erwartungen, Pläne und Aussichten sowie andere Aussagen, die die Wörter „antizipieren“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „sollten“, „anvisieren“, „werden“ oder „würden“ und ähnliche Ausdrücke enthalten, stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Sie sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in unsere zukunftsgerichteten Aussagen legen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten wesentlich von den Prognosen abweichen, die in den von uns abgegebenen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Dazu gehören Risiken und Ungewissheiten, die in den Abschnitten „Risikofaktoren“ unserer bei der Securities and Exchange Commission eingereichten öffentlichen Unterlagen angegeben sind. Darüber hinaus stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unsere zum Datum dieser Mitteilung bestehenden Ansichten dar. Wir erwarten, dass künftige Ereignisse und Entwicklungen dazu führen können, dass sich unsere Ansichten ändern. Zwar können wir diese zukunftsgerichteten Aussagen zu irgendeinem künftigen Zeitpunkt aktualisieren. Allerdings lehnen wir ausdrücklich jedwede Verpflichtung dazu ab. Die Leserinnen und Leser sollten sich nicht über Gebühr auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten.

