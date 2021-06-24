Conformis, Inc.宣布在中国签订独家分销协议

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马萨诸塞州比尔里卡, June 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformis, Inc.（纳斯达克股票代码：CFMS）今天宣布执行一项通过与XR Medical Group（香港）Limited（XR Medical）建立的独家分销关系从而进入亚太市场的协议。



根据分销协议，XR Medical将拥有对Conformis适应患者特定需求的iTotal®CR&PS全部膝关节置换系统、iTotal®CR&PS髌关节设备以及iUni®和iDuo®部分膝关节置换系统的独家销售、营销和分销权利。今后还可能添加其他产品，如Conformis最近批准的Identity Imprint™膝关节系统以及髋关节产品组合。

XR Medical的销售团队将代表Conformis专门为海南博鳌乐城国际医疗旅行先行区的顶级设施提供独家销售和支持。该区域是面向几十个国家的主要医疗旅游中心。

“这项分销协议是我们在实施总体增长战略中取得进展的又一个例子。我们相信，我们独特的产品组合将有助于加速Conformis的国际增长。我们很高兴与XR Medical合作，该公司在中国取得了令人印象深刻的成功记录，”Conformis总裁兼首席执行官Mark Augusti表示。“XR Medical的特别吸引力在于其在先行区的强大影响力。通过接触来到先行区寻求治疗的患者，为向更多的受众介绍Conformis技术的临床优势提供了一个机会。我们相信，以先行区为起点为我们奠定了良好的基础，我们预计这种合作关系将成为未来在中国大陆拓展机会的模式。”

先行区位于中国南部海岸附近的一个大岛屿省份海南。创建于2019年，旨在吸引可能前往国外寻求医疗服务的富有中国公民。中国在这一地区人气旺盛的旅游目的地开发了顶级医疗设施。目前，来自数十个国家（包括东南亚国家）的医疗游客可以在未获取签证的情况下在海南停留30天。

全球膝关节重置市场的价值预计将超过90亿美元。在这一总数中，亚太地区的膝关节重置市场目前估计超过17亿美元。《财富商业洞察》预测，由于膝关节疾病的日趋普遍、医疗旅游的蓬勃发展、可支配收入的增加和医疗基础设施的改善，该地区膝关节置换的需求将高速增长。

关于 Conformis, Inc.

Conformis是一家医疗技术公司，使用其专有的iFit®Image-to-Implant（从影像到假体）技术技术平台来开发、制造和销售具体尺寸和形状的关节置换假体和仪器，我们称之为私人化、个性化甚至是定制化，以适应和符合每位患者独特的生理结构。Conformis提供广泛类型的无菌型、个性化膝关节和髋关节假体以及标准假体，同时向医院和流动手术中心提供一次性器械。在临床研究中，Conformis iTotal®CR膝关节置换系统显示出卓越的临床结果，包括与传统的成品假体相比较，能提供更好的功能和实现更高的患者满意度。Conformis拥有或者独家获得已授予专利及申请中专利的授权，涵盖所有主要关节的个性化假体和适应患者具体需求的仪器。

了解更多信息，请访问 www.conformis.com 。如需获取今后的电子邮件通知，请登录 http://ir.conformis.com 。

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资料来源：Conformis, Inc.