Conformis, Inc. 宣佈在中國的獨家經銷協議

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麻省比爾里卡, June 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformis, Inc. (NASDAQ:CFMS) 今天宣佈透過與 XR Medical Group (Hong Kong) Limited (XR Medical) 的獨家分銷關係簽署協議，進軍亞太市場。



根據分銷協議，XR Medical 將擁有 Conformis 特定患者 iTotal® CR 和 PS 全膝關節置換系統、iTotal® CR 與 PS 髕骨裝置，以及 iUni® 和 iDuo® 部分膝關節置換系統的獨家銷售、市場營銷及分銷等權利。未來可能會添加其他產品，例如 Conformis 最近批准的 Identity Imprint™ 膝關節系統及其髖關節產品組合。

XR Medical 的銷售團隊將代表 Conformis 專為海南博鰲樂城國際醫療旅遊試驗區（試驗區）的頂級設施提供銷售和支援。該地區是數十個國家的主要醫療旅遊中心。

Conformis 總裁兼行政總裁 Mark Augusti 說：「該分銷協議是我們執行整體增長策略時取得進展的另一個例子。我們相信，我們獨特的產品組合將有助加速 Conformis 的國際增長。我們很高興與 XR Medical 合作，該公司在中國有著令人印象深刻的成功史 XR Medical 的特別吸引力在於其在試驗區的強勁表現。透過訪問該地區接受治療的患者，這為向廣大對象介紹 Conformis 技術的臨床益處創造機會。我們相信，我們從試驗區開始的定位很好，並預計這種關係將成為中國大陸未來擴張機會的典範。」

試驗區位於中國南部沿海的一個大島「海南」。它成立於 2019 年，旨在吸引原本可能出國就醫的富裕中國公民。中國這個地區在熱門目的地開發了頂級醫療設施。目前，來自數十個國家（包括東南亞國家）的醫療遊客可以免簽證入境海南 30 天。

全球膝關節重建市場預計將超過 90 億美元。其中，亞太區膝關節重建市場目前估計超過 17 億美元。Fortune Business Insights 預測，由於膝關節疾病患病率增加、醫療旅遊的蓬勃發展、可支配收入的增加以及醫療基礎設施的改善，該地區膝關節置換術的增長率將很高。

關於 Conformis, Inc.

Conformis 是一家醫療技術公司，使用其專有的 iFit® Image-to-Implant® 技術平台開發、製造及銷售尺寸和形狀各不相同的關節置換植入物和器械，我們稱之為個性化、個人化，有時也稱為度身定制，以適合並符合每個患者的獨特解剖結構。Conformis 提供廣泛的無菌、個性化膝關節和髖關節植入物和標準植入物，以及交貨給醫院和門診手術中心的一次性器械。在臨床研究中， Conformis iTotal® CR 膝關節置換系統與傳統的現成植入物相比，展示了卓越的臨床結果，包括更好的功能和更高的患者滿意度。Conformis 擁有或獨家許可已頒發的專利和正在申請的專利，涵蓋所有主要關節的個性化植入物和患者專用器械。

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關於前瞻性陳述的警告聲明

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資料來源：Conformis, Inc.