Dante Labs acquiert Cambridge Cancer Genomics pour créer une excellence mondiale en oncologie de précision

La plateforme logicielle unique intégrée permettra une véritable oncologie de précision centrée sur le patient à l'échelle pour les soins des patients atteints de cancer, combinant l'analyse des données médicales, germinales, somatiques et de biopsie liquide.

Le logiciel d'apprentissage automatique en oncologie OncOS de Cambridge Cancer Genomics sera intégré au logiciel d'interprétation génomique Immensa respectant la norme ISO13485 et la directive IVD de l'UE de Dante Labs, et il sera disponible pour les clients cliniques et de recherche au cours de l'été.

La solution combinée répond à une opportunité de marché estimée à 75 milliards de dollars.



CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 24 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs, une société de premier plan spécialisée dans la génomique et le diagnostic, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Cambridge Cancer Genomics (CCG.ai), une société révolutionnaire de Y-Combinator et un leader de l'apprentissage automatique pour l'oncologie clinique, en vue de créer une plateforme unique avec des capacités inégalées en matière d'analyse des données génomiques et oncologiques.

« Permettre aux patients atteints de cancer d'accéder à la meilleure thérapie est un problème de longue date dans le domaine de l'oncologie », a déclaré le Dr John W Cassidy, PDG et cofondateur de CCG.ai. « CCG.ai a été fondée sur le principe que chaque patient devrait suivre le bon traitement, au bon moment, pour vaincre son cancer. Depuis cet événement fondateur, l'équipe s'est consacrée au développement de logiciels de pointe et à la recherche fondamentale sur l'évolution tumorale, la réponse aux traitements et l'IA, afin de permettre un meilleur déploiement des thérapies ciblées pour tous. Aujourd'hui, grâce à la portée commerciale et à l'expertise de Dante Lab en matière de tests génomiques directement destinés au consommateur, nos produits seront encore plus proches de l'endroit où ils peuvent avoir un impact ultime : dans la vie des patients. »

« Peu d'entreprises ont produit des données cliniques significatives sur l'utilisation de l'apprentissage automatique pour l'analyse et l'interprétation de la génomique et des données médicales dans l'oncologie clinique », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Labs. « Cambridge Cancer Genomics est dans une catégorie à part. Au cours de ces dernières années, l'équipe a développé des outils très intelligents pour l'oncologie qui font une véritable différence dans la vie des patients. Les données sont impressionnantes et nous sommes impatients de mettre en œuvre OncOS à l'échelle mondiale. »

Intégration de la biologie et de la technologie

Une large adoption de la médecine de précision a été limitée par le manque d'intégration de la technologie et de la biologie au sein d'une plateforme unique. L'apprentissage automatique nécessite la génération de données longitudinales et multiomiques exclusives et une boucle de rétroaction très rapide provenant du laboratoire clinique.

Avec cette nouvelle acquisition, Dante Labs fournira aux organisations cliniques des solutions d'oncologie de bout en bout pour prendre des décisions ayant un impact sur la vie des patients.

Le logiciel Immensa de Dante Labs a reçu le marquage CE-IVD et le certificat ISO13485 pour les dispositifs médicaux en 2021.

Les solutions cliniques et de recherche de bout en bout de Dante Labs ont aidé les gens de 97 pays différents, fournissant des informations sur les maladies rares, les maladies infectieuses et la médecine préventive.

Dante Labs recrute une excellente équipe médicale avec des années d'expérience dans les domaines de l'oncologie, des cancers pédiatriques et de la médecine de précision.

Les pipelines de CCG.ai pour la génération et la transformation d'ensembles de données ont été les pionniers de l'utilisation des données omiques pour l'apprentissage automatique.

La plateforme logicielle d'oncologie de précision OncOS de CCG.ai prend des décisions réelles pour garantir un traitement du cancer axé sur les données pour tous les patients.



À propos de CCG.ai

Cambridge Cancer Genomics (CCG.ai) a été fondée pour s'assurer que chaque patient dispose du bon médicament, au bon moment, pour vaincre son cancer. Nous concevons le logiciel pour permettre une oncologie de précision basée sur les données et développons systématiquement des biomarqueurs basés sur les données qui indiquent la réponse au traitement. Chez CCG.ai, nous pensons que des quantités croissantes de données cliniques et génomiques ont le potentiel de transformer le traitement du cancer et de permettre aux oncologues de prendre des décisions plus éclairées sur le médicament à utiliser en fonction des circonstances.

À propos de Dante Labs

Dante Labs a pour mission de rendre les technologies génomiques les plus avancées accessibles à tous. À ce jour, elle compte des clients dans plus de 95 pays qui ont personnellement expérimenté le pouvoir de l'ensemble du génome. Dante Labs est également un fournisseur mondial de solutions de test de la COVID-19 pour les gouvernements, les entreprises et les particuliers afin d'aider les gens à reprendre une vie normale en toute sécurité. Pour en savoir plus ou pour acheter un séquençage de génome complet ou un test de dépistage de la COVID-19 de Dante Labs, rendez-vous sur www.dantelabs.com et suivez @DanteLabs.