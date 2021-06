PRIMED, Traffic Tech et GlobalMedic présentent : Un masque de tous les Canadiens pour continuer la lutte contre la COVID-19

MISSISSAUGA, Ontario, 24 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRIMED Medical Products, en partenariat avec GlobalMedic et Traffic Tech, fera don de 38 millions de masques aux pays dans le besoin dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.



Le jeudi 24 juin 2021 à 9 h 15 (HAE), PRIMED, GlobalMedic et Traffic Tech accueilleront le ministre des Transports, l’honorable Omar Alghabra, et les représentants des médias à l’adresse suivante :

Traffic Tech

550, boulevard Matheson Est

Mississauga (Ontario)

L4Z 4G3

Au cours de l’événement, le ministre Alghabra se joindra à PRIMED, GlobalMedic et Traffic Tech pour souligner l’importance de ce don à la communauté internationale.

Les représentants des médias sont invités à se présenter à 9 h 15. Le personnel de PRIMED et de GlobalMedic sera disponible pour donner des entrevues.

« Alors que le Canada et de nombreuses nations sont en voie de remporter la bataille contre la COVID-19, de multiples pays partout dans le monde font toujours face à de graves éclosions. Des EPI de haute qualité doivent être accessibles pour fournir une protection essentielle », a déclaré David Welsh, président et chef de la direction de PRIMED Medical Products. « Nous sommes fiers de collaborer avec nos partenaires, Traffic Tech et GlobalMedic, pour nous assurer que ces masques sont offerts à ceux qui en bénéficieront le plus. »

PERSONNE-RESSOURCE

Lindsey Taylor, spécialiste du marketing, PRIMED

Téléphone : +1 780 784-2289

Courriel : lindsey.taylor@primed.ca

À propos de PRIMED Medical Products

PRIMED Medical Products est un fabricant canadien d’équipements de protection individuelle; l’entreprise a été fondée en 1995. Les établissements de fabrication de PRIMED sont certifiés ISO et font l’objet de vérifications régulières d’organismes de réglementation et de certification internationaux. Les produits médicaux de haute qualité de PRIMED sont utilisés dans pratiquement tous les hôpitaux du Canada et dans les établissements de santé des États-Unis, de l’Amérique du Sud, de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique du Sud, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Sa gamme comprend des produits médicaux, chirurgicaux et de contrôle des infections, notamment des vêtements de protection et des produits de soins des plaies.

À propos de GlobalMedic

GlobalMedic est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui gère des programmes de renforcement des capacités et qui fournit des services de secours en cas de catastrophe à grande échelle dans le monde. GlobalMedic a offert ses services dans le cadre de 234 catastrophes dans 77 pays, notamment les suivantes : des tremblements de terre en Équateur, en Haïti, au Japon et au Népal; des tsunamis au Japon et au Sri Lanka; des typhons aux Philippines et à Taïwan; des ouragans en Grenade et au Guatemala; des cyclones en Inde, au Myanmar, à Vanuatu et au Mozambique; des inondations au Bangladesh, au Mexique et au Pakistan; des sécheresses et des famines au Kenya et en Mauritanie; des épidémies au Libéria et en Sierra Leone; des urgences complexes à Gaza, en Irak, au Mali, en Somalie, en Syrie, en Ukraine et au Yémen.

À propos de Traffic Tech

Depuis ses débuts en 1986, Traffic Tech est devenu l’un des principaux fournisseurs de services logistiques au monde. Depuis son siège social mondial à Chicago (Illinois), Traffic Tech s’est bâti une excellente réputation en utilisant un large éventail de ressources pour coordonner les besoins en matière de transport et la disponibilité des transporteurs. Elle offre une gamme complète de solutions en matière de chaîne logistique et de transport, qui comprend tous les services de transport de surface (chargement partiel, chargement complet et transport combiné), de transport international (aérien et maritime), de distribution et d’entreposage, ainsi que des services de gestion des transports et de consultation relative à la chaîne logistique. Traffic Tech Inc. possède une expertise en matière de solutions logistiques complètes, tant sur le plan des méthodes que sur le plan des stratégies de gestion des transports.