LitePoint 推出首款通过 FiRaTM 联盟PHY一致性的超宽带 PHY 测试仪

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加利福尼亚州圣何塞, June 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 行业领先的无线测试解决方案提供商 LitePoint 今日宣布，将推出首款经 FiRa™ 联盟验证的超宽带 (UWB)测试平台, 用于FiRa 认证计划中PHY一致性测试。



FiRa 联盟是一个以成员为导向的组织，专注于可互操作 UWB 装置的安全精细测距和定位功能。LitePoint 是首个加入 FiRa 联盟的测试供应商，将在装置验证和认证方面发挥自己的专业所长。

凭借精细测距和定位功能，UWB 装置可以准确、安全地定位装置的位置，因此该技术非常适合免提访问控制、基于位置的服务以及装置到装置的服务等令人振奋的用例。为了拓展这些全新用例并推广 UWB 驱动型应用，Fira 将通过认证计划来促进芯片组、装置和服务基础设施之间的兼容性。

LitePoint 的 IQgig-UWB™ 测试平台已全面达成 PHY 一致性验证的所有要求，成为经 FiRa 联盟验证的测试工具。该测试解决方案目前可供授权测试实验室 (ATL) 开展 PHY 一致性认证测试，也可供 FiRa 成员进行预认证测试。

FiRa 联盟董事会秘书、合规性与认证工作组联合主席兼三星美国研究中心高级首席标准工程师 Clint Chaplin 说道：“一款成功的 UWB 产品必须能够提供无缝接轨的用户体验和装置互操作性。认证是确保相容性的重要一环，我们很高兴 LitePoint 的测试平台通过了认证计划的验证。”

LitePoint 产品营销总监 Adam Smith 表示：“LitePoint 在 Fira 联盟成立之初便加入进来，并将我们的 UWB 专业知识积极运用到合规性和认证工作中，以期推动 UWB 生态系统的蓬勃发展。对于 IQgig-UWB 平台能够成为首款通过 FiRa 认证计划认证的 PHY 测试仪，我们深感自豪。事实证明，该平台不仅是研发特性分析和大批量生产的理想解决方案，而且在认证和预认证领域也大有用武之地。”

技术细节

LitePoint PHY 测试解决方案包括 IQgig-UWB™，可提供完整的 UWB 物理层测试，只需一台安装了 IQfact+™ 自动化测试软件的仪器，即可完成所有信号生成、分析和处理工作。IQfact+ 应用软件可实现全自动化的 PHY 一致性测试，包括测试仪控制、被测设备 (DUT) 控制和数据收集。

有关 LitePoint 的 UWB 测试和测量功能的更多信息，请访问https://www.litepoint.com/products/iqgig-uwb

关于 LitePoint

LitePoint 致力于为全球最具创新精神的无线设备制造商提供无线测试解决方案和服务，帮助他们确保产品能够满足当今消费者日益严苛的要求。作为无线测试领域的领先创新企业，LitePoint 产品开箱即用，可对全球使用最广泛的无线芯片组进行测试。LitePoint 与智能手机、平板电脑、PC、无线接入点和芯片组的领先制造商携手合作，并且在新兴互联设备（物联网）测试领域占据前沿地位。LitePoint 总部位于加利福尼亚州硅谷，在全球设有多个办事处，是自动化测试设备和工业自动化解决方案领先供应商 Teradyne（纳斯达克股票代码：TER）的全资子公司。Teradyne 目前在全球范围内拥有 5,500 名员工，2020 年营收为 31 亿美元。如需了解更多信息，请访问 teradyne.com。Teradyne® 是 Teradyne, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

关于 FiRa 联盟

FiRa 联盟总部位于俄勒冈州比弗顿，是一个以成员为导向的组织，致力于利用超宽带 (UWB) 技术的安全精细测距和定位功能来开发和推广无缝用户体验。有关 FiRa 联盟的更多信息，请访问 www.firaconsortium.org。

CONTACT:

Andy Blanchard

Corporate Communications

Teradyne, Inc.

1 (978) 370-2425

investorrelations@teradyne.com