Årsrapport 2020/2021

Årsrapport for Harboes Bryggeri A/S – 2020/2021

Forbedret indtjening og styrket fundament for den kommercielle eksekvering og performance

Nettoomsætningen faldt med 4% primært som følge af lavere afsætning på de internationale markeder, hvor COVID-19 gav anledning til betydelige restriktioner og begrænsede afsætningsmulighederne.

EBITDA for 2020/2021 blev 107,8 mio. kr. mod 70 mio. kr. sidste år. Det er på niveau med de senest udmeldte forventninger på 105-110 mio. kr.

Resultatet er positivt påvirket af omstruktureringer af den kommercielle organisation og en mere fokuseret tilgang til salg og markedsføring, der medførte væsentlige omkostningsbesparelser.

Resultat før skat af fortsættende aktiviteter blev på 3,2 mio. kr. mod et underskud 32,1 mio. kr. sidste år. Resultatet svarer til de senest udmeldte forventninger om et overskud i niveauet 0-5 mio. kr.

Harboes aktiviteter i Estland, som er under afvikling, realiserede et underskud på 0,7 mio. kr. Salget af driftsmidler ultimo regnskabsåret har dog resulteret i en fortjeneste på 4,3 mio.kr. Samlet påvirker de ophørende aktiviteter således årets resultat positivt med 3,6 mio. kr.

Årets resultat efter skat og ophørende aktiviteter udgør for 2020/2021 et overskud på 5,2 mio. kr. mod et underskud på 32,7 mio. kr. sidste år.

Positivt cash flow fra driften.





Forventningerne til 2021/2022

Harboe vil i det kommende år have fokus på at styrke den kommercielle eksekvering og performance og forventer en samlet forbedring af indtjeningen. Harboe forventer således:

EBITDA i niveauet 115-125 mio. kr.

Resultat før skat i niveauet 10-20 mio. kr.

Forventningerne er baseret på følgende forudsætninger:

Fortsat intensiv konkurrence og pres på priserne, særligt i dansk og tysk dagligvarehandel.

Usikkerhed om den fortsatte effekt af COVID-19 og aktuelle udfordringer med mangel på fragtkapacitet og knaphed på råvarer.

Stigende omsætning drevet af eksportmarkederne.

Investeringer i styrket supply chain og effektivitetsforbedringer.

I tillæg til det forventede resultat før skat af fortsættende aktiviteter forventes afhændelse af den sidste del af aktiviteterne i Estland at få en positiv effekt på årets resultat på 3-5 mio. kr.





Harboes bestyrelsesformand Bernhard Griese udtaler i forbindelse med årsrapporten:

”Årets resultater er i tråd med forventningerne og tilfredsstillende set i lyset af de mange udfordringer, vi har skullet håndtere, og sidste års udgangspunkt. Vi har arbejdet målrettet på at gennemføre den turn-around, vi satte i gang sidste år, med henblik på at skabe øget robusthed og effektivitet i kernen af vores virksomhed. Samtidig er vi i gang med at skabe rammerne for en væsentlig styrkelse af vores kommercielle eksekvering og performance, så vi over de kommende år kan løfte indtjeningen betydeligt og til et niveau, der står i mere rimeligt forhold til omfanget og kvaliteten af vores aktiviteter.

Vi glæder os over, at det lykkedes os at sælge en del af vores aktiviteter i Estland, som ellers er under afvikling, og vi forventer at gennemføre salget af den resterende del aktiverne i løbet af det kommende regnskabsår med en forventet positiv effekt på 3-5 mio. kr.

I det kommende år vil vi accelerere indsatsen for at udnytte de kommercielle muligheder for vækst og øget indtjening, vi ser både i Danmark, Tyskland og på eksportmarkederne. Vi vil investere i fortsatte forbedringer af vores forretning og organisation, så vi styrker fundamentet for en øget værdiskabelse, og vi forventer allerede i det kommende år at kunne forbedre indtjeningen yderligere”.

For yderligere information:

Bernhard Griese

Formand for bestyrelsen

Telefon: 58 16 88 88

Michael Møller Jensen

CFO

Telefon: 22 10 05 94

